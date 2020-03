TMW

Suite aux résultats positifs de plusieurs membres de Valence, Atalanta a annoncé que la forme d’isolation de la maison et le respect des règles d’hygiène étaient confirmés comme indiqué par l’Istituto di Sanità, une pratique déjà mise en œuvre par le Club depuis retour du voyage à Valence. De plus, la reprise de la formation a été reportée au 24 mars, et non plus à 18.