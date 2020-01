SONDAGE

Qui sera le coup porté au milieu de terrain de l’Inter?

Envoi de la demande …

© photo de Luca Marchesini / TuttoLegaPro.com

L’Avellino prépare le tir entrant. Selon les rumeurs recueillies par notre rédaction, le roi du blouson du C Felice Evacuo (sous Trapani) pourrait devenir le prochain achat du club blanc-vert. Il semble, en effet, que l’entourage de l’attaquant ait déjà eu un premier contact avec le réalisateur Martone qui le souhaiterait au tribunal du technicien Capuano. L’avant-centre doit évaluer l’offre et décider dans les prochains jours d’accepter ou non la proposition du club Irpinia. Pour Evacuo, qui vit à Avellino, ce serait un retour, étant donné qu’il a déjà porté la chemise des loups lors de la saison 2004/2005.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

09.01 14:12 – TMW Avellino, les yeux dans la maison de Trapani: idée folle d’Evacuo

09.01 13:27 – TMW Vibonese, Allegretti aux salutations: Foggia l’attend

09.01 13:18 – OFFICIEL Pro Vercelli, Cecconi vendu à Picerno

09.01 13:09 – TMW Catanzaro, la pression monte pour Caturano dell’Entella

09.01 11:33 – Ds Reggina: “Le marché est fermé? Peut-être que nous évaluerons les opportunités à la fin”

09.01 11:06 – Ds Padova: “Ceux qui portent notre chemise ne regardent pas la catégorie”

09.01 00:25 – TMW Juventus U23, compétition à Entella pour Melchiorri

09.01 00:20 – Vis Pesaro, Pro Vercelli et Cesena se déplacent sur Pannitteri

08.01 23:55 – Vicence, Ardemagni de nouveau proche. Nous travaillons sur les derniers détails

08.01 23:47 – Carpi, Zamparo ombragé se tourne vers Cianci. Mais il y a aussi De Marchi

08.01 23:40 – Fano, Nossa a sondé la défense. Mais Rende ne veut pas le vendre

08.01 22:42 – Catane, Follieri se retire de la course. Botta et réponse avec le club Etna

08.01 22:08 – OFFICIEL Triestina, voici le coup au milieu de terrain: Lodi de Catane

08.01 21:19 – OFFICIEL Arzignano, le milieu de terrain de Calcagni inscrit

08.01 21:12 – OFFICIEL Casertana, le gardien Cerofolini arrive

08.01 20:53 – OFFICIEL Triestina, Beccaro vendu à Sudtirol. Il remplacera Morosini

08.01 20:27 – OFFICIEL Padoue, l’attaquant Nicastro de Catanzaro arrive

08.01 19:57 – OFFICIEL Cesena, l’ancien alto Corigliano est enregistré

08.01 18:06 – Teramo, des renforts sont recherchés. Mais nous devons d’abord nous éclaircir

08.01 16:18 – Carrarese, Ciancio: “Les demandes du B? Des rumeurs arrivent, mais je n’y pense pas”

08.01 15:57 – OFFICIEL Fermana, Tedone retourne au Pro Vercelli

08.01 13:18 – OFFICIEL Cavese, l’ancien Napoli D’Andrea revient entre les poteaux

08.01 13:11 – OFFICIEL Sambenedettese, Massolo prêté par Entella

08.01 12:47 – TMW Renate, fait pour Sorrentino: contrat jusqu’en 2022

08.01 12:33 – OFFICIEL Gubbio, voici Megelaitis. Contrat jusqu’en juin

08.01 12:12 – OFFICIER Picerno, après l’arrivée de Zaffagnini aussi Ripa

08.01 11:48 – OFFICIEL Reggiana, Zamparo retourne à la grenade

08.01 11:18 – TMW Vibonese, a proposé une biennale à Tascone del Savoia

08.01 10:57 – TMW Rimini et Avellino sur Giannone. Mais Catanzaro pense qu’il n’est pas transférable

08.01 10:33 – Sortie de TMW Padua et Mokulu: Carpi s’en occupera

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante du matin.

Inter, écoutez Icardi: “L’avenir? Je serais heureux de rester à Paris” – Lire la news, CLIQUEZ ICI!

TMW – Naples, voici Demme: les images de l’arrivée à la Villa …