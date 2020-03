TMW – Castellacci: “Coronavirus deux fois? Peu de cas. Vaccin en un an”

Enrico Castellacci, un consultant du Guangzhou Evergrande à Cannavaro, a parlé de l’époque pour avoir un vaccin contre le coronavirus, pas exactement serré. “Normalement, vous ne réussissez pas avant un an, car ils doivent être testés sur des animaux et des humains. Si vous pouvez accélérer les choses tellement mieux. Je regarde avec perplexité ces nations qui disent qu’en trois semaines elles peuvent avoir des nouvelles, comme aux États-Unis, en Israël ou en Australie. Soit ils avaient commencé avant et je ne sais pas comment ils l’ont fait, soit vous devez comprendre comment ils se sont testés. Il y a eu des cas de récidive, mais était-ce vraiment? Difficile à dire. Si quelqu’un attrape le virus, à ce moment-là période, il a des anticorps. Une fois guéri, il est difficile de rechuter. Mais nous ne pouvons pas encore le savoir. Parce que ce virus le craint, à des températures élevées il est réprimé. Vous imaginez donc que s’il fait assez chaud, la virulence peut être réduite “.