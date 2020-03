TMW – Castellacci: “Les Italiens dupes? Sans aucun doute. Le sport sera arrêté il y a 15 jours”

Enrico Castellacci, ancien médecin national chinois et maintenant consultant pour Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro, a parlé de l’opportunité d’arrêter le sport il y a déjà deux semaines, expliquant également qu’il y avait une sous-estimation de la pandémie en Italie. “Il y a quinze jours, nous en avons parlé de manière ludique, dans le sport, j’ai dit que tous les championnats seraient bloqués. Ça semblait fou. Une pandémie de ce genre est combattue si vous pouvez ralentir le virus. Nous avons été des imbéciles, surtout les des jeunes qui abandonnent avec regret la vie nocturne, l’apéritif, même les raves. Il y avait de la superficialité, la traitant comme une influence qui ne l’est pas. Les directives n’étaient pas immédiatement dramatiques pour ne pas interagir psychologiquement avec les usagers et citoyen, mais puis il y a la psychose qui s’installe quand on voit des agressions contre les supermarchés avec des denrées alimentaires qui existeront aussi dans le futur. L’angoisse vient, on passe d’un extrême à l’autre “.