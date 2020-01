TMW – Cutrone à deux pas: la Fiorentina veut fermer aujourd’hui

SONDAGE

source: Niccolò Ceccarini

Jour décisif pour le transfert de la classe d’avant-centre ’98 Patrick Cutrone de Wolverhampton à Fiorentina. Les deux sociétés sont désormais à un pas de l’accord sur la base d’un prêt de remboursement de 18 mois. Le club patronal de Commisso prévoit de finaliser l’accord dans les prochaines heures.

Autres actualités Serie A

1er étage

“A Paris, je vais très bien, mais nous n’avons pas parlé de l’avenir. Il reste 4 ou 5 mois avant la fin du championnat, à la fin de la saison, nous en parlerons également. Je serais heureux si je pouvais rester.” Le premier triplé avec la chemise Paris Saint-Germain et la première déclaration déséquilibrée en …