TMW – De Zerbi: “A Ferrare, ce sera fondamental pour nos ambitions”

Roberto De Zerbi, entraîneur de Sassuolo, a parlé en marge de l’événement “Premio Amici dei Bambini” du bon temps de Sassuolo, de retour de la splendide victoire contre la Roma: “On s’amuse quand les choses se passent bien et que les résultats arrivent. comme pour coacher cette équipe, elle a beaucoup de jeunes talentueux et c’est gratifiant de suivre les améliorations. On a jeté des points pour l’inexpérience, mes erreurs et le manque de ruse.

Y a-t-il des regrets? Vous pourriez peut-être viser le sixième.

“Nous avons perdu beaucoup de points, mais c’est un championnat unique et nous devons faire attention à qui est derrière nous. Si nous gagnons à Ferrare, ce sera une pièce supplémentaire pour viser quelque chose de plus grand”.

Comment évaluez-vous la croissance de Boga?

“Ceux qui regardent les joueurs pour moi et pour Sassuolo se sont fait un nom, je connaissais sa valeur et son potentiel. Maintenant c’est à lui et il démontre ses qualités”.

Locatelli peut-il être le nouveau Sensi?

“Je pense que je suis au service du club et de mes joueurs et j’espère être important dans leur processus de croissance. Ce sont tous des joueurs forts, ce que je demande c’est la continuité dans la mentalité. Il n’y avait aucun doute sur les qualités de Locatelli, il a du potentiel énorme “.

Que pensez-vous du parcours de Sensi?

“C’est un fils de Sassuolo, nous lui souhaitons tout le meilleur possible. Désolé qu’il ait eu des problèmes physiques, tant qu’il allait bien, il a eu une performance incroyable”.