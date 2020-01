TMW – Du voyage d’Ausilio à la conversation entre Conte et Lippi: le point sur Inter

source: de nos correspondants à Milan. Raimondo De Magistris et Alessandro Rimi ont collaboré

Le marché jusque tard dans la soirée dans le but de répondre aux souhaits d’Antonio Conte. L’Inter est au travail, la session d’hiver voit les Nerazzurri comme des protagonistes absolus. Et cela vaut également pour la journée d’aujourd’hui. Une mission éclair de Piero Ausilio qui, à Londres, a tenté de réduire la distance entre Olivier Giroud avec Chelsea et Christian Eriksen avec Tottenham. Si pour le premier le carré est au coin de la rue, avec le oui du joueur encaissé pendant un certain temps, avec les Bleus prêts à accepter une proposition de 5,5 bonus inclus, sur le second cela prendra du temps. Intermédiaires au travail, la distance se resserre entre 13 proposés et 20 demandés. Cela peut être fait, le Danois a déjà donné le placet.

La soirée milanaise: causerie Conte-Lippi Le ds de l’Inter, Piero Ausilio, est rentré tard à l’aéroport de Linate. Dans le même temps, dans un restaurant du centre, le technicien Antonio Conte était en compagnie du reste de la direction qui l’a informé. Pas seulement ça. Conte a également rencontré Leonardo Spinazzola et l’agent de Matteo Politano, Davide Lippi, qui, dans une interview privée, l’a informé des conditions de l’arrière complet.

Spinazzola-Politano, le point Au cours de la journée, Spinazzola effectuera des tests avec Pintus et avec le reste du personnel technique de Conte et ce n’est qu’alors que l’Inter Milan évaluera s’il faut donner ou non l’accélération à la fermeture. Entre-temps, Politano s’est déjà rendu à Rome et attend lui aussi l’issue de la négociation de Spinazzola. Non seulement cela: la société Nerazzurri a décidé de ne tourner Giroud que lorsque les adieux de Politano seront décisifs. Pour cette raison, il sera important de comprendre comment les tests Spinazzola se dérouleront, avec Lippi et Conte en discutant dans la nuit, vers minuit. Un jour Inter, qui a entre-temps essayé de changer la formule de transfert de Politano du prêt avec obligation au prêt avec droit. Niet de Rome, nous décidons aujourd’hui.