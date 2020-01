TMW – Feralpi, tourné pour Vitturini: le défenseur vient de Pescara

SONDAGE

source: Andrea Losapio

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Son passage à Viterbe semblait proche, mais Feralpisalò, in extremis, a coulé le coup décisif. Et ici, tel que collecté par TuttoMercatoWeb.com, Davide Vitturini sera un nouveau joueur des lions de Garda; le défenseur salue Pescara, qui le revend carrément.

“Je n’ai pas eu les bonnes sensations, l’étincelle ne s’est pas éteinte … Je ne voulais pas signer parce que Pérouse ne mérite pas la signature d’un footballeur indécis”. Donc à TuttoMercatoWeb Slobodan Rajkovic après avoir refusé Pérouse. “Je suis désolé – souligne Rajkovic – pour le directeur …