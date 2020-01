TMW – Feralpisalò, Martignago cible chaleureuse mais Teramo hésite

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Antonio Ros / Pordenone Calcio

Le marché évolue autour du nom de Riccardo Martignago, attaquant de Teramo. D’après ce que notre rédaction a recueilli sur l’ancienne Abissola, il y a le fort intérêt de Feralpisalò, aujourd’hui en pole, en plus de celui d’Alexandrie et de celui d’autres petites sociétés de cabotage. Teramo, cependant, n’a pas encore décidé quoi faire avec le joueur qui a bien fait jusqu’à présent et s’est taillé un rôle important au sein de l’équipe.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

20.01 19:12 – tmwFeralpisalò, Martignago cible chaleureuse mais Teramo hésite

20.01 18:48 – l’officier Catanzaro, a acheté la comtesse de Feralpisalò

20.01 18:36 – officier Rimini, fait pour Santovito prêté par Reggiana

20.01 18:27 – tmwNovara, fabriqué pour Cisco prêté par Sassuolo

20.01 18:10 – Pistoia officiel, Favale arrive de Reggiana

20.01 18:09 – focusSeries C 2019/2020, les bancs: démission à domicile Rende

20.01 17:54 – Ravenne officielle, les rues sont partagées avec Stefano Pellizzari

20.01 17:36 – tmwVis Pesaro, l’intérêt de Reggiana est sur Voltan

20.01 17:18 – Vicenza, Rosso: “Ardemagni? Pas pressé, s’il doit arriver il arrivera”

20.01 16:54 – L’officier accepte la démission de Raffaele Guardia

20.01 15:42 – officiel de Cesena, De Santis arrive d’Entella

20.01 15:21 – tmwPistoiese, Favale arrive de Reggiana

20.01 15:11 – Serie C, récupération 20 ^ jour: les rendez-vous d’arbitrage dans le groupe C

20.01 15:10 – Serie C, récupération 20 ^ jour: les rendez-vous d’arbitrage dans le groupe B

20.01 15:09 – Serie C, récupération 20 ^ jour: les rendez-vous d’arbitrage dans le groupe A

20.01 14:36 ​​- focusSeries C 2019/2020, les bancs: Mandorlini à Padoue

20.01 13:51 – Gozzano officiel, Soda est de retour sur le banc

20.01 13:33 – Officiel de Paduan, voici Mandorlini. Contrat jusqu’en juin avec option

20.01 13:18 – tmwGozzano, l’accord pour le retour de Soda a été trouvé

20.01 12:54 – Ds Carpi: “Vicenza top team, mais une direction d’arbitrage différente est nécessaire”

20.01 11:24 – focusSeries C, les 10 hits auxquels on peut s’attendre cette semaine

20.01 11:12 – Paduan officiel, exonéré Sullo. Et avec lui son personnel

20.01 11:03 – tmwVibonese, nous travaillons pour Ciccone della Pergolettese

20.01 10:27 – tmwPadova, En route vers l’exemption. En pole est Mandorlini

20.01 00:55 – Monza, Brocchi: “Derby toujours particulier, le tirage au sort est le bon résultat”

20.01 00:36 – Juventus U23, Pecchia: “Victoire subie, aujourd’hui concentrée sur le but”

19.01 22:47 – Padoue, Sogliano: “Le banc? Nous déciderons dans peu de temps”

19.01 22:38 – Bari, Vivarini: “Il importait seulement de gagner. Excellente première mi-temps aujourd’hui”

19.01 22:28 – tmw Avellino est fait pour Izzillo. Le joueur est attendu demain en ville

19.01 21:12 – Rieti, défi à Sambenedettese pour l’attaquant Vuthaj dell’Imolese

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

TMW – Suso est à la Casa Milan: confrontation avec la direction actuelle – Lisez l’actualité, CLIQUEZ ICI!

TMW – Inter, Moses prêté avec droit de rachat à 10 millions …