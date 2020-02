TMW – Floro Flores: “Naples? À un moment donné, ils m’ont viré des restaurants”

SONDAGE

Marché fermé: qui est la reine d’hiver?

Au cours de la longue entrevue avec les cahiers de TMW Antonio Floro Flores – l’attaquant qui a décidé de quitter le football la semaine dernière – est également revenu sur son incapacité à retourner à Naples dans les années où De Laurentiis a repris le club. Et il a donné sa version des faits: “A ce moment-là, je suis passé comme le traître, comme le joueur né à Naples qui ne voulait pas aider Napoli dans les moments difficiles. Ça n’a jamais été comme ça, au contraire. Jouer à Napoli a toujours été mon rêve, cependant, a été dit que j’ai refusé les bleus pour l’équipe nationale “.

“J’ai une conscience claire. Mais j’ai fait l’erreur de ne pas dire la vérité, de passer la version du nouveau Naples. C’était dur, j’ai été expulsé des restaurants parce que le message que j’avais rejeté Naples était passé.”

