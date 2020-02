TMW – Galliani: “Au but de Calhanoglu avec Turin j’ai renversé la table”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Adriano Galliani, invité à l’événement “Amici dei Bambini”, a pris la parole depuis la scène du Palazzo Reale: “En 1975, je suis devenu l’un des propriétaires de Monza. J’ai rencontré Berlusconi en 1979 et je l’ai invité à voir Monza-Milan deux fois au Sada. Berlusconi n’était pas un joueur de l’Inter. Il était un joueur de l’AC Milan, toujours un joueur de l’AC Milan. Garanti. Kobe Bryant est né en 1978 et quand il avait 10 ans, il est tombé amoureux de Van Basten. Il est venu visiter Milanello et est resté un grand joueur de l’AC Milan. Je l’ai toujours cultivé à Monza. Je n’ai pas trahi Milan. Je crois que la vie est un nombre. Franco Carraro m’a toujours dit qu’après 30 ans, les chiffres et les CV comptent. Je dis aux garçons qu’ils doivent bien se comporter dans la vie. À Milan, j’ai vu des talents qui ont pris et des gens qui sont restés pendant 10 ans. Zvone avait et a les caractéristiques du grand homme et a ensuite assez bien joué dans le football (rires). Milan-Monza en Serie A? J’aime Milan follement. Le lendemain de la vente de Milan, l’objectif de Zapata dans le der par, j’ai renversé la table du restaurant ainsi que le but de Çalhanoglu contre Turin la semaine dernière. De Zerbi Je l’aime follement parce que j’aime les équipes qui jouent bien. L’école de Milan a fait un excellent gymnase. “

