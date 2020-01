TMW – Gênes, contestation devant les supporters roms: “Precious charogne”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

source: De la correspondante, Andrea Piras

Tentative de climat dans la maison Gênes, à quelques minutes du match de championnat contre la Roma. “Précieuse charogne” et “Société sans dignité, quittez cette ville”, sont en effet les messages controversés adressés par les deux banderoles accrochées aux Ferrari. Voici la photo prise par le correspondant TMW:

✍ “# charogne précieuse”

Bannières contre le #Genoa supporters club à l’entrée de l’escalier nord pic.twitter.com/CmHWnk5IXS

– Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 19 janvier 2020

1er étage

LECCE-INTER 1-1 – Bâtons de 72 pi, Mancosu de 77 pi

Handanovic 6 – Pas très occupé, il ne peut rien faire contre la conclusion en deux temps de Mancosu.

Godin 6 – Il se voit à nouveau comme propriétaire et est également une valeur ajoutée pendant la phase de construction. Efficace dans les fermetures, assez rugueux. (A partir de 68 ‘6,5 bâtons …