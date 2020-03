TMW – Gênes, travail intelligent et conseils de motivation: Nicola garde tout le monde sur la corde

Tout s’est arrêté, pour le moment, au domicile de Gênes. La société a annoncé hier la suspension de la formation au “Signorini” conformément au décret émis par le gouvernement italien, qui impose l’arrêt de toutes les activités sportives, pour tenter de faire face à l’urgence du coronavirus qui a touché notre pays . Les rossoblu ont été parmi les premiers clubs à arrêter toutes les activités pour préserver la santé de leurs membres et au-delà. Un arrêt qui est venu à la fin d’une superbe course de tête combinée à l’excellent moment de forme que l’équipe de Nicola a traversé, avec trois succès et deux nuls lors des six dernières sorties officielles.

Dès aujourd’hui un travail intelligent – Jour de repos hier pour le Griffin mais les activités ne se sont pas complètement arrêtées. Entre-temps, l’entraîneur Davide Nicola a envoyé un régime personnalisé à chaque joueur afin de rester en forme et à partir d’aujourd’hui, Criscito et ses compagnons ont commencé une série d’exercices physiques et motivationnels individuels à domicile avec des conseils pour améliorer leurs performances. Évidemment en attendant le retour sur le terrain, sauf pour les commandes, qui devraient être fixées pour lundi.