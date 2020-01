TMW – Hellas pêchant en Slovénie: le défenseur Feratovic à deux pas

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Hellas Verona a bloqué le défenseur Amir Feratovic en 2002. Suivi ces dernières semaines également par Hoffenheim et Bayer Leverkusen, le footballeur bosniaque détenteur d’un passeport slovène sous le NK Bravo a été bloqué par la société du mécène Setti, qui prévoit de conclure l’accord dans quelques jours.

Gauche déjà dans l’équipe première et dans la sélection slovène des moins de 19 ans, Feratovic est un footballeur de 189 cm destiné à poursuivre sa carrière en Italie. Après Rrahmani, parmi les surprises de cette saison (en été il ira à Napoli), Hellas est prêt à contracter un autre bijou nommé Amir.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

12.01 14:52 – Atalanta, Caldara: “Cette période difficile m’a fait grandir”

12.01 14:52 – Brescia, Gastaldello: “Les matchs durent 90 ‘, nous avons de l’expérience”

12.01 14:51 – Udinese, Gotti: “L’humilité et les critères seront nécessaires au second tour”

12.01 14:46 – Les bulletins de Sassuolo – Traoré le seul à se sauver, Boga s’allume parfois

12.01 14:44 – Bulletins Udinese – Musso inégalé, Fofana dévastateur

12.01 14:43 – Udinese, De Paul: “Marché? Je montre de ne pas écouter dehors”

12.01 14:38 – SPAL, Murgia: “La Fiorentina a les bonnes motivations mais nous voulons des points”

12.01 14:34 – Fiorentina, Dalbert: “Iachini change beaucoup en défense et en attaque”

12.01 14:30 – Bologne, Orsolini: “Nous voulons prolonger le moment magique”

12.01 14:29 – Serie A, le classement mis à jour: l’Udinese accroche Napoli

12.01 14:27 – Turin, De Silvestri: “Exemple de Mihajlovic pour tout le football”

12.01 14:24 – L’Udinese de Gotti vole: 3-0 à Sassuolo, tard dans la nuit pour De Zerbi

12.01 14:23 – OFFICIEL Juventus, contrat professionnel pour Matias Soule

12.01 14:18 – Sassuolo en plein désarroi, De Paul fait 3-0: soirée en noir et blanc à la Dacia Arena

12.01 14:06 – Sampdoria-Brescia, les équipes officielles: Gabbiadini avec Quagliarella

12.01 14:05 – Sens au retour: “Trois mois d’inactivité se font sentir, mais aucun problème”

12.01 14:00 – Fiorentina-SPAL, formations officielles: Boateng surprise. Il y a Di Francesco

12.01 13:58 – Turin-Bologne, les équipes officielles: Belotti vs Palacio. Out Rincon

12.01 13:56 – Doublement de Sema à la 68e minute: Udinese-Sassuolo 2-0, neroverdi sur le tapis

12.01 13:51 – Naples, feu vert au prêt de Llorente à Tottenham: il ne manque que son oui

12.01 13:47 – Fiorentina-SPAL, change de directeur de course: Devoirs à la place de La Penna

12.01 13:46 – Milan-Inter, l’échange Politano-Kessie reste vivant: de nouveaux contacts prochainement

12.01 13:42 – TMW Milan, les visites médicales de Begovic sont terminées

12.01 13:37 – Caldara: “Je vais bien et je suis prêt, je ne veux pas décevoir Atalanta”

12.01 13:27 – Turin, sirènes russes pour Zaza: l’attaquant évalue une offre Zenit

12.01 13:20 – Udinese, Okaka à la 45e minute: “Buts annulés? Le VAR a réessayé aujourd’hui”

12.01 13:16 – L’Udinese méritait un avantage sur Sassuolo: à 45 ‘c’est 1-0, Okaka décide

12.01 13:08 – Naples, pour Tonelli c’est une course à trois: SPAL et Lecce minent la Sampdoria

12.01 12:59 – SPAL, près du retour de Bonifazi: entre aujourd’hui et demain feu vert gratuit

12.01 12:54 – Turin, sur Soualiho Meite, le Betis tombe. Mais attention à Sassuolo

1er étage

Amadou Diawara dans le collimateur de la Premier League. Tottenham étudie le milieu de terrain rom depuis des mois dans une saison importante et aujourd’hui les observateurs anglais reviendront en Italie, seront spectateurs du match entre les Giallorossi et la Juventus et prendront …