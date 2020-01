TMW – Hellas Verona, attendant Dimarco. Vitale et Crescenzi partiront ensuite

SONDAGE

source: Marco Conterio

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

En attendant à Vérone les adieux déjà prévus et annoncés de Vitale et Crescenzi. La fumée blanche devrait arriver bientôt Federico Dimarco de l’Inter, alors les deux auront le feu vert: les Nerazzurri rejoindront, si tout se passe comme prévu, les Scaligeri pour 18 mois.

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …

Furino: “Sarri, plus d’attention à la défense. On en prend trop …

Agostinelli: “Hier, un vrai Naples. La Lazio est un bon point”

Adiós Suso, de Séville: “Nous l’attendons, mais seulement en prêt” …

Vibonese, Modica disqualifié. Samedi: “Il y aura un appel”

Coentrao appelle l’Italie: “J’aime A. Et puis il y a CR7 … ”

Cipriani: “Bologne, Barrow utile. SPAL, focus sur Iago”

Maselli: “Gênes, Masiello bon choix. Un attaquant est nécessaire” …

Lanna: “Samp, ne te laisse pas distraire. Rome, maintenant nous avons besoin de plus de méchanceté”