TMW – Inter, De Vrij: “Grand personnage, on y a cru jusqu’au bout”

source: De l’envoyé Alessandro Rimi

© photo par DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Le défenseur de l’Inter Stefan De Vrij il commentait ainsi en zone mixte, sur les micros de TMW, le derby gagné lors du come-back contre Milan: «La première et la seconde mi-temps ont été deux matchs très différents. Dans le premier, ils ont dominé, nous ont mis en difficulté et ont mérité à juste titre 2-0. Puis en seconde période, nous sommes revenus au jeu avec deux buts, nous y avons cru et nous avons fait preuve de caractère ».

Qu’est-ce que l’entraîneur vous a dit à l’intervalle?

«Cela nous a fait comprendre ce qui n’allait pas, ce que nous devions faire différemment. Il nous a chargés de nous mettre sur le terrain différemment, comme nous l’avons fait. Nous y avons cru jusqu’au bout. Nous savons que ce fut une course très importante pour le classement, pour les fans et pour la ville et ce soir, cela a été vu ».

Combien ce résultat coûte-t-il dans le derby et au lendemain de la défaite de la Juventus?

«Nous regardons notre chemin, nous sommes satisfaits et heureux de notre match. Il y a encore beaucoup de courses à jouer et nous voulons continuer à gagner ».

Pouvons-nous dire que ces victoires augmentent la prise de conscience que quelque chose d’important peut être fait cette année?

«Nous avons toujours été conscients de cette chose, c’est la force de l’équipe. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, une victoire de retour signifie qu’il y a beaucoup de caractère et nous l’avons montré. “

Des résultats surprenants, ceux qui ont émergé dans l'après-midi. Surtout, ce qui s'est passé à San Paolo: Napoli a été battu 2-3 à domicile par Lecce, et l'équipe napolitaine reste donc du bon côté du classement, pour symboliser la saison en cours très compliquée.