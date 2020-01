TMW – Inter, Giroud dans le week-end. Accord proche également avec Chelsea

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

source: Marco Conterio

Le week-end Olivier Giroud peut devenir un joueur de l’Inter: les Nerazzurri ont approché la demande de Chelsea pour l’avant-centre du champion du monde, atteignant 5 millions et demi d’offres de bonus supplémentaires pour sa carte, tandis que l’accord avec le joueur existe depuis un certain temps . La conclusion de l’accord est donc attendue par courrier serré, avec Conte qui pourrait avoir cet attaquant capable de respirer Lukaku et d’ajouter des alternatives à la manœuvre avancée, jusqu’à présent maintenue par la croissance exponentielle de Lautaro Martinez et l’excellente adaptation au football belge italien. Le Français serait l’objectif numéro un du voyage du directeur sportif Ausilio à Londres.

Andrea Consigli et Sassuolo, avancer ensemble. Après le marché, le gardien renouvellera le contrat avec la société neroverde, probablement jusqu’en 2024. Une prolongation qui permettra à Consiglio de s’implanter à Sassuolo jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Premiers contacts, …