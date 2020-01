TMW – Inter Milan, Lazaro aime ça: Cagliari et Gênes y réfléchissent

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

source: Andrea Losapio

© photo par Massimiliano Vitez / Image Sport

Dans l’après-midi d’aujourd’hui, l’agent de Valentino Lazaro fait le point avec la direction d’Inter. Les arrivées à venir de Spinazzola et Ashley Young enlèvent encore plus d’espace à l’Autrichien qui est arrivé l’été dernier et pour cette raison, les adieux pourraient se matérialiser dans les prochains jours. Le joueur partira en prêt et selon les dernières collections TMW, les équipes italiennes qui ont montré le plus d’intérêt sont Cagliari et Gênes.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

16.01 22:49 – Lecce, Majer récupère. Différencié pour Falco et Farias

16.01 22:45 – Rome, pour la voie de gauche comme le grec Giannoulis de Paok Thessaloniki

16.01 22:30 – Inter, ag. Biraghi: “Propriétaire incontesté, il ne peut être sortant”

16.01 22:19 – Bayern Munich, Perisic rejeté: pas de rachat. Inter veut le vendre

16.01 22:15 – Cutrone: “Un honneur d’être à la Fiorentina. Milan? Je le remercierai toujours”

16.01 22:05 – Parme, Scozzarella: “Première mi-temps équilibrée, nous voulons passer le tour”

16.01 22:00 – Naples, Demme: “J’adore être un leader. Je veux apprendre de Gattuso”

16.01 21:53 – Martinelli ouvre en Italie: “Je rêve du Brésil, mais je pourrais devenir bleu”

16.01 21:45 – Fiorentina, Pedro a quitté Florence: il jouera à Flamengo

16.01 21:30 – Rome, Petrachi: “Politano-Spinazzola? La négociation est toujours en cours”

16.01 21:15 – Rome star du jour: de Politano à Ibanez et Under, le point

16.01 21:14 – Rome, Petrachi: “L’équipe sait à quel point le club se soucie de la Coupe d’Italie”

16.01 21:14 – Rome, Cristante: “Je vais bien, je suis content d’être de retour”

16.01 21:12 – Parme, Colombi: “Nous sommes chargés, nous voulons passer le relais”

16.01 21:08 – Parme, Faggiano: “Pour nous ce soir, c’est une sorte de promotion”

16.01 21:06 – Rome, Cristante: “Parme est difficile, cela rend tout le monde difficile”

16.01 21:01 – Parme, Colombi: “Les Roms ont déjà battu mais c’est une autre course”

16.01 21:00 – Inter déchaîné: Spinazzola, Young, Eriksen et Giroud. L’histoire d’aujourd’hui

16.01 20:59 – tmwradioIaria (GdS): “La Juve et le canular du fair-play financier”

16.01 20:45 – Inter, tout est fait pour Ashley Young. Demain à Milan pour les visites

16.01 20:41 – tmwInter, après Spinazzola et Young via Lazaro: mais uniquement en prêt à sec

16.01 20:38 – Parme-Rome, les formations: Siligardi est parmi les croisés. Kalinic à partir de 1 ‘

16.01 20:33 – exclusiveCompagnoni: “Naples, Lobotka et Demme excellents mais similaires”

16.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Inter déchaîné: Young-Spinazzola, maintenant Giroud

16.01 20:27 – tmwLecce, complications pour Saponara. Coq vers Francavilla

16.01 20:18 – tmwLecce, pas seulement Leganes: sur Imbula il y a le Gaziantespor

16.01 20:15 – Milan sur Hickey, le manager des Hearts: “C’est sympa, mais c’est nécessaire ici”

16.01 20:08 – tmwInter: achats, ventes et renouvellements: en détail Candreva et D’Ambrosio

16.01 20:03 – tmwnewsJuve sous le signe de Dybala. Halet, accusations et contre-accusations

16.01 20:00 – Le marché en une minute – Gênes, échange possible avec la Fiorentina

1er étage

Outre l’Inter, une journée particulièrement intense également pour Rome qui, en plus d’avoir clôturé l’échange avec l’Inter entre Leonardo Spinazzola et Matteo Politano, a également réalisé de nombreuses autres opérations. Après le décrochage en fin de matinée, les parties ont trouvé un accord: …