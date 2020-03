TMW – Inter, pour Sensi aucun doute sur le rachat. Barcelone reste en contact

L’Inter n’a aucun doute sur le rachat de Stefano Sensi de Sassuolo. Avec le club émilien, il y a un accord verbal que les Nerazzurri, malgré les blessures et les rechutes saisonnières, ont la ferme intention de respecter. Entre le PDG Beppe Marotta et son homologue noir-vert Giovanni Carnevali, protagonistes du passage du milieu de terrain d’Urbino au Nerazzurri Milan (et non l’AC Milan comme cela semblait évident), il y a une connaissance et une estime suffisamment élevées pour rendre impossible même la pensée qu’en été, la négociation ne se terminera pas définitivement comme prédéterminé. En ce sens, des assurances importantes ont été données au garçon par les meilleurs joueurs de l’Inter au cours des dernières semaines. Un virement bancaire arrivera à Reggio Emilia 20 millions d’euros (figure qui, malgré la suspension du tournoi, ne changera pas), pour terminer le 5 premiers millions que le club Suning a déjà payé début juillet 2019. Le talent de Sensi ne peut être discuté, le personnel médical de l’Inter l’a suivi pendant le long arrêt causé d’abord par un traumatisme au scaphoïde du pied gauche, puis à l’allongement de l’adducteur obtenu lors du premier derby de jambe de l’Italie à la Meazza et, dans le dernier cas, s’est terminé par un ressentiment du muscle psoas qui s’est produit lors d’une séance d’entraînement à Appiano. Maintenant, la classe de 1995, maintenant complètement rétablie, travaille à la maison comme ses compagnons pour être prêt s’il revient jouer. Enchanté par le bleu lors du match de Ligue des champions au Camp Nou, après le sommet de décembre dernier avec leur marché masculin à Milan, le Barcelone continue de suivre le milieu de terrain avec beaucoup d’intérêt, gardant en vie les contacts avec l’Inter et l’entourage du joueur. De nouveaux développements dans les prochains mois, avec la certitude que Sensi sera définitivement racheté par Inter.