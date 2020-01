SONDAGE

Raffaele Alcibiade, Défenseur de la Juventus U23 né en 1990, pourrait changer sa veste lors de cette séance de marché. Selon ce que TMW a collecté, Cavese a demandé le joueur aux bianconeri.

15.01 20:53 – TMW Juventus U23, Cavese a demandé Alcibiade

15.01 18:57 – OFFICIEL échange Imolese, Bolzoni-Chinellato avec Lecco

15.01 18:48 – OFFICIEL Pontedera, résolution consensuelle avec Mannini

15.01 18:18 – OFFICIEL Feralpisalò, Vitturini arrive de Pescara

15.01 18:09 – OFFICIEL Carpi, triple échange avec Fermana

15.01 17:53 – TMW Vicenza, faisant pression pour Melchiorri: contrat de 2 ans et demi proposé

15.01 17:18 – Viterbo, De Santis arrivant de Robur Siena

15.01 17:06 – OFFICIEL Casertana, résolution consensuelle avec Gonzalez

15.01 16:51 – Monza, Antonelli: “Nous n’abandonnerons pas Gliozzi. Di Munno et Negro en prêt”

15.01 16:48 – Gubbio, Giammarioli: “Négociation pour Mokulu. Mais il y a quelque chose à déposer”

15.01 16:12 – TMW Cesena, les travaux sont en cours pour fermer Mangni dal Catanzaro

15.01 15:57 – TMW Catania, travaille pour Murilo de Livourne. Il y a aussi le Feralpisalò

15.01 15:24 – Sudtirol, Romero refuse toute offre. Mais à la fin, cela laissera

15.01 14:27 – L’Inter, Sensi lance une campagne de charité pour Special Olympics

15.01 14:09 – Potenza, appuyant sur Lecce pour le milieu de terrain Tsonev

15.01 13:33 – TMW Pontedera, Offidani de Rende arrive

15.01 13:09 – TMW Imolese, l’échange Bolzoni-Chinellato avec Lecco approche

15.01 12:03 – OFFICIEL Pro Vercelli, Petrovic arrive de Virtus Entella

15.01 11:39 – TMW Bari, Ferrari vers le B. Il y a aussi Ascoli et Cremonese

15.01 10:57 – Arrivée de TMW Vibonese, Sgambati. Entente jusqu’en juin avec option

15.01 10:39 – OFFICIEL Viterbo, Milillo vendu à Lecco

15.01 10:27 – OFFICIEL Ravenne, a pris le milieu de terrain Gavioli de l’Inter

15.01 00:55 – Pianese, près d’El Kaouakibi depuis Bologne

14.01 22:34 – Dg Vicenza: “Heureux avec l’équipe. C’est compliqué pour les autres, pas pour nous”

14.01 21:42 – Potenza, défi contre les Imolais pour le golfe de Trapani

14.01 20:18 – OFFICIER Picerno, Soldati retourne à Venise pour la fin du prêt

14.01 20:04 – TMW Gozzano, défi à Lecco pour l’expert Figliomeni

14.01 18:12 – TMW Lecco, Figliomeni arrive. Avec Chinellato, il traite toujours

14.01 17:39 – Carpi, maxi-marché d’échange avec Fermana: six acteurs en jeu

14.01 17:18 – Ds Padova: “Sur la réflexion? 360 ° pour comprendre l’instant”

