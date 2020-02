TMW – Kulu prêt pour la Juve? Faggiano: “Il a tout, pas seulement du talent”

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Dejan Kulusevski êtes-vous prêt pour la Juventus? Dans l’entretien avec TMW aujourd’hui, nous avons demandé à ceux qui le connaissaient très bien. Daniele Faggiano, directeur sportif de Parme: “Je l’ai toujours dit et je le répète encore aujourd’hui. Nous parlons d’un vrai talent, qui s’est toujours bien entraîné depuis le premier jour. Il a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un grand engagement: c’est celui qui ne se lasse pas ne jamais courir et s’entraîner. Et puis il a la tête sur les épaules: il a beaucoup de talent, mais il y a aussi beaucoup plus. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

07.02 11:00 – Date limite 2020 – Cavani, chasseur de bombardiers bombardiers. Va-t-il aller à Miami?

07.02 10:57 – Pirlo: “En juillet je commencerai à être coach. J’ai déjà eu des contacts avec quelqu’un”

07.02 10:53 – tmwKulu prêt pour la Juventus? Faggiano: “Il a tout, pas seulement du talent”

07.02 10:45 – Date limite 2020 – Ilicic: le facteur Atalanta. Tout dépendra de Gasp

07.02 10:42 – Juventus, les ventes arrivent: 30 millions de réduction pour Pogba

07.02 10:38 – Pirlo: “Dans le derby, la distance est annulée. Ibra fait la différence, compte également”

07.02 10:36 – liveIachini: “Celui de Commisso est un exutoire. Parlons football”

07.02 10:30 – Date limite 2020 – Bonaventura est de retour: le renouvellement est loin pour le moment

07.02 10:27 – Platini contre VAR: “Un bon arbitre est nécessaire pour un coup franc”

07.02 10:15 – Date limite 2020 – Willian, le propriétaire de Chelsea: maintenant il veut le renouvellement

07.02 10:00 – Date limite 2020 – Mertens: Ciro core est Napule. Inter et Roma à la fenêtre

07.02 09:45 – exclusif Faggiano: “Caprari joue depuis des années. Gervinho? On verra”

07.02 09:39 – Juve, Dybala vers le renouvellement jusqu’en 2025: la rencontre décisive bientôt

07.02 09:30 – Lazio à Parme avec le danger attention: et dimanche prochain l’Inter arrivera …

07.02 09:15 – Rome, un paradoxe appelé Pastore

07.02 09:00 – Brescia, la pire semaine de vie en A. Ça recommence avec Diego Lopez

07.02 08:15 – La Fiorentina au-delà de la controverse. Avec la déesse le champ doit revenir pour parler

07.02 08:00 – Focus Deadline 2020: la chasse à l’autoroute dorée commence

07.02 07:45 – Milan, Ibra a facturé le derby. C’est un défi contre le passé

07.02 07:31 – Naples, l’attente de Gattuso est terminée: avec Lecce, Koulibaly revient

07.02 07:15 – Turin, en quête de solidité

07.02 07:00 – Inter, trois cases à remplir pour Conte

07.02 06:50 – tmwradioRomairone: “Le prix de Kulusevski va encore augmenter”

07.02 06:45 – Sarri défie une mauvaise mémoire et vise une plus grande solidité défensive

07.02 06:30 – Ligue des Champions, calendrier et horaires des huitièmes de finale

07.02 06:25 – tmwradioDi Chiara: “L’Atalanta de Gasp me rappelle la Parme de Scala”

07.02 06:15 – sondage À quoi ressemblera l’avenir de Leo Messi?

07.02 06:05 – tmwradioLucchesi: “Romains et romanistes loin de Rome: pourquoi?”

07.02 03:30 – Sky ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 23 au 30 jour

07.02 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 6 février

1er étage

Jour de repos pour la Serie A féminine qui ce week-end sera remplacée par les matchs des quarts de finale de la Coupe d’Italie qui se dérouleront de demain à dimanche. Cela commence avec le derby neroverde entre Florentia et Sassuolo, continue avec le grand match entre Milan et Fiorentina et le …