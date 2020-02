TMW – La Lazio déjà sur le terrain ce matin: Inzaghi toujours sans Luiz Felipe

SONDAGE

source: Riccardo Caponetti

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Tournage à Formello pour le Lazio, même pas 24 heures après la victoire 5-1 de l’Olimpico contre Spal. Les protagonistes d’hier ont effectué un travail de déchargement sur le terrain, seul Lulic restant dans le gymnase. Pour les autres, un entraînement normal deux jours après la reprise du championnat contre Hellas. Patric a récupéré après l’attaque fébrile, Inzaghi devait encore se passer de Luiz Felipe aujourd’hui. Lukaku était également absent, ainsi que Correa et Cataldi qui ont mené des enquêtes à Paideia ce matin.

1er étage

Après la lourde défaite de Lecce, Turin change: tôt le matin, la société de granates a communiqué la renonciation à Walter Mazzarri. À sa place, Moreno Longo est prêt: suivez les mises à jour grâce au texte en direct de TMW.

9h50 – Passeur Longo, Di Francesco …