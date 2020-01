TMW – Lecce, Liverani: “Saison de hauts et de bas. Nous pensons déjà à la prochaine”

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Giacomo Morini

Après le KO immédiatement au domicile de Hellas Verona, l’entraîneur de Lecce Fabio Liverani il a parlé de façon mitigée et aux micros de TMW il a dit: “Le jeu est difficile à commenter, nous savions que c’était difficile, nous avons travaillé pour certaines situations tactiques et nous en avons fait peu. stationnaire et c’est le plus grand regret car nous avons travaillé sur le score et il est devenu difficile de marquer l’homme. Il est normal que Vérone ait construit le jeu sur ce point. Nous avons eu deux grandes chances avec la pole de Lapadula et la l’épisode vous donne quelque chose de plus ou alors vous ne pouvez pas le rallumer. Prendre du recul par rapport à l’Inter? Le chemin de cette équipe ne peut pas être serein, lisse, de grande croissance, cette saison il y aura toujours des hauts et des bas, nous devons être bons garder un peu plus haut et cette position en sachant que ce sera difficile, en sachant que les autres se battent et il faut l’annuler et penser de demain au lendemain “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

26.01 19:09 – tmwLecce, Liverani: “Saison de hauts et de bas. Nous pensons déjà à la prochaine”

26.01 18:59 – Fiorentina, plus d’affaires avec SPAL: Igor peut se prêter

26.01 18:52 – Rome, Cristante à 45 ‘: “Lopez? Des erreurs se produisent. Il manquait quelque chose”

26.01 18:50 – tmwHellas, Dawidowicz: “Ravi de marquer mais restons concentré”

26.01 18:46 – Strakosha a tort, Pau Lopez fait encore pire: Roma-Lazio 1-1 en 45 ‘

26.01 18:40 – Cagliari, Cragno: “Blessure derrière lui, maintenant tout ira en descente”

26.01 18:36 – tmwSampdoria, Augello: “Il y a du regret. Maintenant direction Napoli”

26.01 18:35 – Rome-Lazio 1-1, le canard de Pau Lopez et la cravate blanc-bleu d’Acerbi

26.01 18:32 – tmwParma, Hernani: “Aujourd’hui est un grand test. Une grande envie de faire le 1er but”

26.01 18:31 – Sassuolo, De Zerbi: “Bonne performance. Rosso? Les images parlent”

26.01 18:27 – Rome-Lazio 1-0, Strakosha rate la sortie et Dzeko déverrouille le derby

26.01 18:21 – Atalanta, Ilicic: “Grande réaction aujourd’hui. Difficile de marquer depuis le milieu du terrain”

26.01 18:17 – tmwSassuolo, Romagna: “Nous tenons le point serré aujourd’hui”

26.01 18:16 – Parme, examen réussi. L’équipe mûrit pour regarder au-delà du salut

26.01 18:12 – Fiorentina, Castrovilli devrait rester à l’hôpital jusqu’à demain

26.01 18:07 – tmwUdinese, Jajalo explique la défaite: “Parme a marqué, nous ne l’avons pas fait”

26.01 18:06 – Hellas, entre résultats extraordinaires et marché: tous les doutes de Juric

26.01 18:03 – Douleur de but pour Sampdoria: 5 buts pour Quagliarella. Il y a un an, il y avait 16

26.01 18:02 – tmw Rome-Latium, décor spectaculaire à l’Olimpico: chorégraphie

26.01 17:58 – Rome, Mancini: “Le derby d’aujourd’hui est très différent du match aller”

26.01 17:53 – Lecce, Liverani: “Nous devons apprendre à affronter tout le monde de la même manière”

26.01 17:51 – Lazio, Tare: “Scudetto? Nous verrons 5-6 jours de la fin. Nous sommes compétitifs”

26.01 17:50 – Parme-Udinese, les votes aux techniciens: Gotti change tardivement, D’Aversa devine le 11

26.01 17:50 – liveSassuolo, De Zerbi: “Les pieds sur terre, on marque des points et on s’améliore”

26.01 17:49 – Lazio, Acerbi: “Derby? Nous voulons continuer notre séquence positive”

26.01 17:45 – Sassuolo, De Zerbi: “Caprari est fort. Rouge? Des images claires, vous …”

26.01 17:40 – Ds Roma: “Si nous faisons des comparaisons avec la Lazio, nous sommes à l’écart”

26.01 17:39 – liveHellas, Juric: “Les fans rêvent, pas moi. Si je reste? Salut d’abord”

26.01 17:36 – Hellas-Lecce, les votes aux techniciens – Juric toujours parfait. Liverani, k.o. lourd

26.01 17:36 – liveUdinese, Gotti: “On concrétise trop peu dans les 20 derniers mètres”

1er étage

Parme et Vérone l’emportent, à égalité entre Sampdoria et Sassuolo. Voici le classement actualisé de la Serie A en attendant les deux derniers matchs valables pour le 21e tour:

Juventus 51 *

Inter 48

Latium 45 **

Rome 38 *

Atalanta 38

Cagliari 31

Parme 31

Milan 31

Vérone 29 *

Bologne …