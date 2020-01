TMW – Lecce, Petriccione: “Jusqu’au but de Parme, nous ne méritions pas de perdre”

© photo par Matteo Bottazzo

Jacopo Petriccione commente son KO de Lecce ce soir à Parme: “Jusqu’au but, ils jouaient un match important dans un domaine difficile. Désolé, ces derniers temps, les épisodes nous ont tournés comme ça. Prenons les choses positives, nous sommes toujours hors de la zone rouge ».

Le premier tour se termine mais ces dernières défaites représentent un grain de beauté

“Nous ne sommes pas satisfaits de cela, une période un peu comme celle-ci. Nous savions que cela se passerait dans cette catégorie et nous devons être bons pour en sortir ensemble.”

D’où Lecce devrait-il commencer?

“Nous devons partir de nos certitudes. Comme dit jusqu’à leur objectif, nous avons bien joué, avec la qualité et donc nous devons continuer comme ça car ce n’est qu’avec cette philosophie que nous pouvons penser à changer de cap”.

Comment sortir de cette situation?

“Avec le travail. Nous nous sacrifions tous les jours, avec l’entraîneur, nous donnons toujours à 100% avec un groupe de gars fantastique. Dimanche sera un match compliqué parce que l’Inter est l’une des équipes les plus fortes d’Europe mais nous devons continuer à y jouer à face ouverte. “

Comment évaluez-vous Parme?

“Parme est une équipe de qualité qui se débrouille très bien avec des joueurs importants devant et au milieu du terrain. Félicitations à eux mais je regarde ma maison et je dis qu’aujourd’hui est une honte car jusqu’à ce but nous ne méritions pas de perdre.”