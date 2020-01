TMW – Lecco, possible échange Magonara-Agostinone

SONDAGE

Selon les informations recueillies par notre rédaction, Lecco et Alessandria pourraient échanger leurs arrières latéraux. David Magonara, né en ’99, pourrait en effet aller renforcer le Piémontais avec Giuseppe Agostinone, né en 1988, pourrait faire le contraire.

Autres actualités Serie C

L’opération entre Gênes et Juan Iturbe a été sautée, ce qui ne sera donc pas un nouveau renfort pour l’attaque de Rossoblu: l’accord économique n’a pas été trouvé après que le joueur a passé les visites médicales. En conséquence, le joueur n’a qu’à retourner au Mexique, à Pumas UNAM ….