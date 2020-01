TMW – L’Inter, l’entourage d’Asamoah remis en place

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

source: par le correspondant Raimondo De Magistris

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Edoardo Crnjar retourne au quartier général de Nerazzurri: le membre de l’entourage de Kwadwo Asamoah, après une visite la semaine dernière, est rentré au centre d’opérations de l’Inter selon ce que nous avons recueilli. Il reste évidemment quelque chose à clarifier entre les parties. Ci-dessous la vidéo de notre correspondante à Viale Della Liberazione:

📣 #Inter, les agents de #Asamoah de retour au bureau après l’interview des derniers jours pic.twitter.com/8csh5utzep

– Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 27 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

27.01 15:18 – tmwInter, l’agent d’Asamoah de retour en place

27.01 15:15 – Sampdoria, c’est fait pour Askildsen: le milieu de terrain vient de Stabaek

27.01 15:12 – Lazio, Leiva: “Ce n’était pas une grande performance, un point important”

27.01 15:00 – Iago Falque reste à Turin pour choisir l’avenir. Destinations possibles

27.01 14:57 – exclusiveFurino: “Sarri, plus d’attention à la défense. Nous prenons trop de buts”

27.01 14:54 – liveInter-Eriksen: visites terminées. Seules les signatures et les annonces sont manquantes

27.01 14:53 – tmwInter, visite ok pour Eriksen: maintenant la signature. Le Danois salue les fans

27.01 14:45 – Donnarumma ravive le marché. Et le renouvellement avec Milan est compliqué

27.01 14:39 – tmwSuso-Séville, offre augmentée. Milan est optimiste, il s’évalue comme une obligation

27.01 14:36 ​​- Fiorentina, de retour à la mode Bataille pour le milieu de terrain: il en coûte 7 millions

27.01 14:30 – tmwNaples, Atletico éclate Atletico: 20 millions sont nécessaires

27.01 14:27 – Fiorentina, idée Razvan Marin de l’Ajax pour le milieu de terrain

27.01 14:24 – Naples, Llorente définitivement retirés du marché: Barça et Inter rejetés

27.01 14:21 – Parme, intérêt d’Antalyaspor pour Brugman: offre turque refusée

27.01 14:18 – Bologne, de l’adieu possible à la permanence: Paz reste jusqu’en juin

27.01 14:07 – tmwInter, première partie des visites terminée pour Eriksen: maintenant au CONI

27.01 14:03 – Cagliari, les visites de Pjaca glissent toujours: les derniers détails manquent

27.01 14:00 – tmwGenoa, El Yamiq en direction du Real Zaragoza

27.01 14:00 – Bulletins de rendement de Young – Aides immédiates: la vieille Ashley a quelque chose à dire

27.01 13:55 – livePolitano à Naples: l’extérieur de la Villa Stuart pour les visites

27.01 13:54 – Naples, 24 millions pour Petagna: non pour SPAL. Mais cela peut être fait pour l’été

27.01 13:51 – Rome, Fuzato vers Vit Setubal. Rafael arrivera à sa place

27.01 13:45 – Les bulletins d’Acerbi – Leader de la Lazio: superbe derrière et pur goleador

27.01 13:36 – VIDEO – PSG, Tuchel: “Icardi? Mauvais temps, mais il faut avoir confiance”

27.01 13:30 – TOP NEWS 13 heures – Visites à Eriksen et Politano. Marché en ébullition

27.01 13:24 – Exclusivité Agostinelli: “Hier, un vrai Naples. La Lazio est un bon point”

27.01 13:18 – tmwRoma, accord conclu avec Carles Perez. Demain sera en Italie

27.01 13:16 – tmw De Bern-Paqueta à Can jusqu’à Kurzawa-De Sciglio. Juve, sprint final

27.01 13:15 – Cartes de rendement de Smalling – Propriété qui? L’appel de Friedkin: “Échangez-le”

27.01 13:09 – tmwRoma, niche Nzonzi. Attendez West Ham, décision bientôt

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …

Furino: “Sarri, plus d’attention à la défense. On en prend trop …

Agostinelli: “Hier, un vrai Naples. La Lazio est un bon point”

Adiós Suso, de Séville: “Nous l’attendons, mais seulement en prêt” …

Vibonese, Modica disqualifié. Samedi: “Il y aura un appel”

Coentrao appelle l’Italie: “J’aime A. Et puis il y a CR7 … ”

Cipriani: “Bologne, Barrow utile. SPAL, focus sur Iago”

Maselli: “Gênes, Masiello bon choix. Un attaquant est nécessaire” …

Lanna: “Samp, ne te laisse pas distraire. Rome, maintenant nous avons besoin de plus de méchanceté”