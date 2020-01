TMW – Livourne, négociation avec Catane pour Jacopo Dall’Oglio

SONDAGE

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Prêt à retourner en Serie B pour Jacopo Dall’Oglio. Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, le milieu de terrain est en pourparlers avec Livourne. Opération à conclure avec la formule de prêt.

20.01 15:51 – tmwLivorno, négociation avec Catane pour Jacopo Dall’Oglio

20.01 14:48 – focusSeries B 2019/2020, les bancs: Zauri quitte Pescara

20.01 13:54 – officiel Pescara, Zauri a démissionné

20.01 12:33 – Livourne, désolé pour vos épaules: Tramezzani est le seul lien entre le club et la place

20.01 12:18 – tmwPescara, si Zauri saute en pole il y a Di Biagio

20.01 10:51 – focusSeries B, les 10 hits auxquels on peut s’attendre cette semaine

20.01 10:29 – tmw Les yeux de B sur Kabashi: Spezia et Cittadella y réfléchissent

20.01 10:09 – tmw Empoli-Juve Stabia, échange entre gardiens: Provedel-Branduani

20.01 06:06 – Serie B, Cosenza-Crotone: Asencio et Maxi Lopez depuis le banc

20.01 00:17 – Salernitana, Ventura satisfait: “Si nous voulons, nous pouvons, grâce aux fans”

20.01 00:03 – Spezia, Ricci: “Je me sens bien. Heureux pour l’aide à Gyasi”

19.01 23:51 – Bénévent, Inzaghi: “Amélioré en deuxième mi-temps. Dirigez-vous maintenant vers la Citadelle”

19.01 23:38 – Pise, D’Angelo: “Bon pour nous défendre dans l’ordre, résultat égal à droite”

19.01 23:29 – Les bulletins de Pise – Robinet-vanne Gori, bon Gucher. Vido ne brille pas

19.01 23:25 – Salernitana, Odjer parmi les partants. Il peut se retrouver prêté à Avellino

19.01 23:17 – Les bulletins de Benevento – Patte de Coda, Improta ok depuis le banc

19.01 23:11 – Serie B, le classement mis à jour: Bénévent à +12 sur Pordenone

19.01 23:05 – Bénévent, mai: “Point gagné, en gagnant on se serait étiré”

19.01 23:04 – Serie B, Benevento s’arrête: seulement 1-1 à domicile contre Pise

19.01 23:02 – Bulletin de la Juventus – Ronaldo implacable, De Ligt un mur

19.01 21:31 – Entella, la gardienne Borra sort quelques mois. Nous pensons au marché

19.01 20:52 – Pescara, Sebastiani réfléchit: Zauri risque d’exemption

19.01 20:48 – Serie B, les formations officielles Bénévent-Pise: Vido challenge Sau

19.01 19:37 – Spezia, Gyasi: “Nous regrettons, nous aurions pu le fermer immédiatement”

19.01 18:52 – Pescara, amertume de Zauri: “J’ai raté les attributs, ce n’est pas comme ça!”

19.01 17:43 – Les bulletins de Salernitana- extraordinaire Djuric, Lombardi autre catégorie

19.01 17:33 – Les bulletins de Pescara- Galano méconnaissables, Maniero donne de l’espoir

19.01 17:10 – Salernitana, euphorie djurique: “Maintenant tout le monde à Arechi contre Cosenza”

19.01 17:07 – Les bulletins de la Citadelle – Défense compacte, attaque à revoir

19.01 17:04 – Les bulletins de La Spezia – Ricci en grand dépoussiérage, mortel Gyasi

