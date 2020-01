SONDAGE

Continuez le duel pour Ricardo Rodriguez, laissé à la maison par Pioli pour le défi de SPAL précisément pour des raisons de marché: Fenerbache est venu offrir le même montant que le PSV Eindhoven, soit six millions, en s’appuyant sur la préférence du joueur et en général sur une offre plus élevée en conditions contractuelles. Le défi à longue distance entre les Turcs et les Néerlandais se poursuit alors, le Fener semblant maintenant de nouveau en tête.

Autres actualités Serie A

15.01 19:33 – TMW Milan, Fenerbache égalise l’offre pour Rodriguez et revient en pole

15.01 19:30 – TMW Lecce entre Ionita et Acquah, Saponara plus proche. Imbula vers Leganes

15.01 19:30 – Flop 10 tubes d’été – Ghezzal mystérieux objet de la nouvelle Fiorentina

15.01 19:15 – Sassuolo, Scamacca: “Moi à Benfica? J’ai lu mais je reste à Ascoli”

15.01 19:09 – Inter réfléchit sur l’avenir de Lazaro. Il y a deux propositions de prêt

15.01 19:02 – SPAL, ok del Toro pour Bonifazi-Falque: on travaille sur le oui des joueurs

15.01 19:00 – Top10 tubes d’été – Icardi qui? Lukaku a déjà conquis l’Inter et les fans

15.01 18:54 – Milan, Castillejo à la 45e minute: “Heureux du but marqué”

15.01 18:51 – Juve, Neuer arrive au but: l’Allemand devrait quitter le Bayern

15.01 18:45 – Atalanta, nouveau nom pour l’extérieur: c’est Joe Bryan de Fulham

15.01 18:42 – Milan, non seulement retour à Laxalt: il y a Alaves, Eibar et Majorque

15.01 18:39 – TMW RADIO Gandini: “Milan était un choix simple pour Ibra”

15.01 18:36 – UEFA, voici l’équipe de l’année en Ligue des champions: il y a De Ligt et CR7

15.01 18:33 – D’Angleterre, Pogba quittera sûrement Man United: les vrais désirs

15.01 18:30 – Flop 10 tubes d’été – Pas seulement des joies pour Parme: Pezzella ne convainc pas

15.01 18:27 – Naples, Meret: “Mets des gants et ne les enlève plus jamais. Toujours rêvé de A”

15.01 18:21 – TMW Atalanta, Caldara: “Heureux pour les débuts, pas pour le résultat”

15.01 18:15 – TMW Genoa, enquête pour Arana. Mais offre possible Atletico Mineiro

15.01 18:12 – TMW Fiorentina, Lirola: “Maintenant nous sommes plus en équipe. Direction Napoli”

15.01 18:03 – TMW Inter, Giroud dans le week-end. Accord proche également avec Chelsea

15.01 18:01 – LIVE Brescia, Skrabb: “Je suis un milieu offensif. Balo? Tout le monde le connaît”

15.01 18:00 – Top10 tubes de l’été – Bouillie à qui? Combien Ribéry manque Fiorentina

15.01 17:57 – Milan, Maldini: “Ibrahimovic est un leader. Des surprises du marché? On verra”

15.01 17:55 – Milan, Bonaventura: “Nous voulons passer le relais”

15.01 17:51 – Bonaventura sur Milan-SPAL: “Nous voulons bien faire. Nous avons besoin de continuité”

15.01 17:48 – Atalanta, Gasperini: “Ils m’ont dit fils de pute mais ils sont”

15.01 17:45 – Inter, le dernier sur Eriksen: travailler à réduire la distance avec Tottenham

15.01 17:43 – OFFICIEL Parme, le prêt de Cauz à Trapani prend fin

15.01 17:42 – Coupe d’Italie, la Fiorentina affrontera l’Inter en quart de finale

15.01 17:36 – TMW Parma, contacts pour le renouvellement de Scozzarella

Andrea Consigli et Sassuolo, avancer ensemble. Après le marché, le gardien renouvellera le contrat avec la société neroverde, probablement jusqu’en 2024. Une prolongation qui permettra à Consiglio de s’implanter à Sassuolo jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Premiers contacts, …