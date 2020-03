TMW – Mirabelli: «Donnarumma, surveille la Juventus. Serie A, félicitations à la Lazio “

Lors de l’entretien avec TuttoMercatoWeb pour la section “Face à face”, l’ancien directeur sportif milanais Massimiliano Mirabelli a également évoqué l’avenir du gardien Rossoneri Gianluigi Donnarumma. «Le renouvellement de son contrat – a déclaré Mirabelli – a été difficile, aujourd’hui il sera encore plus compliqué de travailler sur le renouvellement. Aujourd’hui l’AC Milan est obligé de le renouveler ou de le mettre sur le marché, je pensais que nous allions reprendre un peu de travail sur le nouveau contrat. Pour l’avenir, étant donné le niveau et l’âge du joueur, je dis: gardez un œil sur la Juventus. ”

Mirabelli a également parlé de la lutte contre Scudetto. «C’est vraiment un bon combat. La Juventus, grâce au travail, a construit quelque chose d’important au fil des ans et est donc l’équipe la plus accréditée. L’Inter est un petit pas en arrière car il fonctionne depuis moins longtemps. Et puis il y a la Lazio, qui a acheté en janvier … la légèreté: il jouera sans pression et avec la bonne humeur, il peut jouer un tour sur l’Inter et la Juve. Lotito et Tare ont fait un excellent travail avec l’entraîneur. Depuis que Simone Inzaghi est revenue de Salerne pour entraîner la Lazio après la repensée soudaine de Bielsa, la Lazio a construit quelque chose de beau. Donc – il a conclu – aux Biancocelesti “.