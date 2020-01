TMW – Naples, pour Politano un accord global de 20 millions

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

source: Nicolò Ceccarini

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Nouveaux détails sur le transfert possible de Matteo Politano à Naples. Selon ce qui a été collecté par Tuttomercatoweb, la proposition napolitaine est celle du prêt onéreux à 2 millions avec l’obligation de remboursement à 18. Il n’y a toujours pas d’accord avec le joueur. Si l’opération se poursuit, le sacrifice sera Amin Younes sur lequel se trouvent Samp, Gênes et Turin.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

22.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 21 janvier

22.01 00:45 – tmwNaples, un contrat de 20 millions pour Politano

22.01 00:38 – Gênes, pour renforcer l’attaque on pense aussi à Iago Falque

22.01 00:35 – tmwFiorentina, Iachini a demandé à Dell’Orco. Mais Lecce hésite

22.01 00:35 – Lazio, Parolo: “Leiva expulsé? Peut-être qu’ils voulaient égaliser les épisodes”

22.01 00:31 – Lazio, Inzaghi: “Le chemin de croissance est là mais doit être amélioré”

22.01 00:30 – Milan, West Ham vise Kessiè: ça commence à 20 millions d’euros

22.01 00:27 – tmwParolo: “Nous quittons la Coupe la tête haute. Maintenant le derby de glace”

22.01 00:26 – tmwSampdoria, Tonelli arrivant en prêt avec obligation de rachat

22.01 00:17 – tmwNapoli, Di Lorenzo: “Cette victoire est un point de départ”

22.01 00:15 – Bessa al Goias: “Merci Hellas, ce fut un honneur de porter la chemise”

22.01 00:11 – Fiorentina, la dernière idée pour le milieu de terrain est Rolando Mandragora

21.01 23:59 – Milan, le transfert de Rodriguez à Fenerbahce est sur le point d’être débloqué

21.01 23:52 – Sampdoria, 200 mille euros pour Tonelli

21.01 23:50 – La Lazio hors des coupes: avantage ou inconvénient?

21.01 23:45 – Naples, Di Lorenzo: “Nous sommes restés unis et compacts”

21.01 23:45 – Saponara: “Allez Lecce. Visite demain, alors je suis disponible”

21.01 23:40 – L’officiel de Sorentino annonce le retrait. L’ex Chievo part à 40 ans

21.01 23:38 – Des sifflets aux applaudissements. Une nouvelle vie pour Insigne, la saison peut recommencer

21.01 23:35 – tmwParma, renouvellement en vue pour Scozzarella: expiration 2021

21.01 23:35 – liveInter, le jour de Moïse. Visites et signatures ok, annonce dans les prochaines heures

21.01 23:30 – Lazio, Parolo: “Échec du but, nous nous accrochions à la Coupe d’Italie”

21.01 23:27 – Inter, Marotta sur la négociation Eriksen: “On attend en toute confiance”

21.01 23:26 – Inter, l’e-mail officiel du Fenerbahce est attendu pour le Moïse officiel

21.01 23:25 – Eriksen demande que Tottenham soit vendu en janvier. Inter espère

21.01 23:25 – Naples-Latium, les votes aux techniciens: Gattuso d’applaudissements. Malchanceux Inzaghi.

21.01 23:22 – Naples, Gattuso: “J’ai vu du poison et de l’intensité, maintenant assez fou”

21.01 23:20 – Tmw Fiorentina, Pisacane idée si Ceccherini démarre en défense

21.01 23:15 – Naples, le cadeau post-Coupe d’Italie peut être Politano: accord avec l’Inter

21.01 23:14 – liveNaples, Gattuso: “Poison trouvé, mais je n’ai toujours pas confiance …”

1er étage

Nouveaux détails sur le transfert possible de Matteo Politano à Naples. Selon ce qui a été collecté par Tuttomercatoweb, la proposition napolitaine est celle du prêt onéreux à 2 millions avec l’obligation de remboursement à 18. Il n’y a toujours pas d’accord avec le joueur. Si l’opération se termine, …

TMW – Naples, pour Politano un accord global de 20 millions

LIVE TMW – Inter, Moïse-jour. Visites et signatures ok, annonce dans …

TOP NEWS 20 heures – Inter, voici Moïse. Sarri parle, le 22 de Naples-Latium …

FOCUS TMW – Comparaison des classements: vol Lazio: +13. Tracollo …

Juve, De Ligt: “Moi aussi, en tant que fan, j’aurais été en colère …

FOCUS TMW – Le Top 11 de la Serie B: c’est une fixation Made in Sud

Serie A féminine, la Juve vole. Mais les autres n’abandonnent pas. Orobica …

Milan, portes tournantes entre entrées et sorties potentielles