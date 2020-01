TMW News – Ibra cure pour Milan. Rome, entre coupe et marché

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Milan a recommencé à courir et les mérites sont avant tout de Zlatan Ibrahimovic. Avec le suédois, les choses ont changé et même les joueurs qui ne faisaient pas partie du projet Pioli sont devenus décisifs. De Rebic à Leao en Castillejo, tandis que pour Suso le climat est de plus en plus aride. Pendant ce temps, Rome est prête à affronter la Juventus en Coupe d’Italie et Paulo Fonseca espère pouvoir triompher des Bianconeri en attendant de nouveaux renforts du marché. Politano reste le premier sur la liste pour l’attaque, mais gardez un œil sur Januzaj, hors de la Real Sociedad. Enfin la Juve s’envole pour la Serie A mais certains joueurs sont prêts à porter des valises, ou presque. Federico Bernardeschi ne veut pas perdre le Championnat d’Europe et pourrait demander la vente, ainsi que Emre Can, de moins en moins utilisé par Sarri. Échange d’hypothèses entre l’italien et le rakitique avec Barcelone, mais la négociation n’a pas encore commencé. Tout cela et plus encore dans le Nouvelles TMW aujourd’hui. Cliquez sur la vidéo.

Victor Moses est arrivé à Milan hier soir et aujourd’hui, à moins qu’il ne soit surpris, il deviendra un nouveau joueur de l’Inter. Le joueur extérieur de Chelsea, qui a interrompu le prêt avec Fenerbahce pour changer de nouveau de maillot, subira les visites médicales de routine et compte tenu des problèmes physiques …