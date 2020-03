TMW – Non seulement Boban, l’AC Milan considère la position de Maldini. Massara et Pioli en fin de saison

Le risque de domino est déclenché. Parce que Zvonimir Boban a mis le feu à un court fusible avec son interview, non autorisée par l’entreprise, la semaine dernière à la Gazzetta. L’idée d’Elliott est de viser un adieu éclair en considérant la bonne maison, mais ce serait le prétexte parfait pour montrer toute l’intolérance et l’insatisfaction d’une année de transition malgré l’argent dépensé en été. Un fonds spéculatif préférerait généralement monétiser le plus tôt possible et la distance de la zone des champions n’aide pas dans les négociations. Ou plutôt, pour gagner ce qui est dû.

AUSSI MALDINI? Parce que l’adieu pourrait être très rapide avec Boban, mais Gazidis aurait l’intention d’éliminer très vite l’ancien capitaine, devenant en fait plénipotentiaire, attendant de rompre les différents contrats avec Massara et Pioli l’été prochain. Une action énergique pour montrer à quel point l’ancien Arsenal est dans le monde milanais (et surtout Elliott). À ce stade, il y a de la place pour un manager qui peut être le seul responsable, comme Sven Mislintat dans la récente période des Gunners. Rangnick le prénom, puis Emenalo.

GAZIDIS AU CENTRE – L’idée de Boban était probablement de mettre du sel sur la queue du directeur général des Rossoneri, pensant qu’il était intouchable. Au lieu de cela, il s’est retrouvé seul, au moins sur le plan de la gestion et de la propriété, dans le tourbillon des événements. Une action qui est dans l’âme de l’ancien meneur de jeu mais qui se concilie mal quand les intérêts sont différents. Il y aura très probablement des conséquences juridiques, comme pour Marco Fassone lors du changement de direction à l’été 2018.