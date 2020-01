TMW – Pecchia: “Ahamada et Fagioli? C’est le continuum avec le printemps”

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

L’entraîneur de la Juventus U23 Fabio Pecchia après le match nul lors du comeback, et avec un homme de moins, lors du derby contre Novara, il s’est exprimé ainsi lors de la conférence de presse en se concentrant sur certains simples: «Aujourd’hui était un match compliqué, nous étions techniquement sales et nous avons fait trop d’erreurs au dribble. L’entraîneur de Novara l’a bien préparé. Le retour, malgré l’infériorité, est dû à l’équipe qui y a cru. La rigueur me semble assez claire. “

Comment avez-vous vu Ahamada et Fagioli?

«C’est le continuum de l’équipe Primavera-deuxième. Ahamada est très bien entré, l’équipe est très jeune. En plus d’eux, surtout dans cette période, je devrai pêcher au printemps. “

Que peuvent apporter les marques?

«Il a des cheveux blancs, je suis convaincu qu’il va donner beaucoup à l’équipe, ce sera une référence pour tout le monde. Ensuite, il est aussi un joueur valide, avec un physique important “.

La position de Clemenza?

«Je dois utiliser mes joueurs de plusieurs manières. Clemenza a des qualités, elle joue un rôle qu’elle a joué plusieurs fois. Il a la capacité et la ductilité. Selon les situations, je devrai faire appel à l’équipe. “

Des demandes pour les jeunes?

«Vivre les jeux de cette manière a permis d’avoir des expériences d’entraînement. Les demandes pourraient déstabiliser le groupe, mais c’est un plaisir car elles fonctionnent bien “.

Et c’est Del Sole qui a marqué?

«J’attends ce but depuis un an, je suis très content car j’ai trouvé un groupe fantastique. Grâce à eux, j’ai réussi à marquer ».

Quelles sont les différences avec Spring?

«Ce sont deux idées de football complètement différentes. Lorsque vous quittez le printemps pour aller avec les adultes, vous trouvez cela un peu difficile car les concepts sont différents. Au début de cet été, je suis allé à Castellamare. C’était une expérience fantastique même si j’ai peu joué, mais cela ne fait que me faire grandir et comprendre les erreurs que j’ai faites. “

Objectifs?

“Pour devenir le plus haut possible, le rêve de chaque joueur est la première équipe de la Juve même si cela semble impossible dans la vie, tout est possible”.

Comment le trouvez-vous à la Juve?

«Tout garçon qui veut jouer à la Juventus, je suis fier et quand j’ai eu la proposition de revenir à la Juventus, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je ne voulais pas connaître les autres propositions “.