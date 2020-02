TMW RADIO – Battistini: “Inter fort mais pas encore au niveau de la Juve”

© photo par Federico De Luca

Pour avoir son mot à dire sur le derby de Madonnina, il s’est entretenu avec TMW Radio, lors de Maracanà, l’ancien footballeur Sergio Battistini.

Quel derby ça peut être?

“La distance? 19 points, c’est beaucoup, mais dans le derby, on ne dit pas que le favori gagne. Pour le moment, l’Inter est en avance, mais le derby est un jeu en soi. Une petite erreur ou un jeu du champion peut faire la différence. Mais l’Inter reste favori. “

Conte et Ibra, un impact différent sur les équipes:

“Conte a pris l’Inter pour gagner, vous connaissez sa valeur sur et en dehors du terrain. Dans les grandes équipes, si vous ne gagnez pas, terminer deuxième est également une demi-défaite. Le L’Inter doit se donner à fond pour le Scudetto, car la Juve gagne depuis 8 ans “.

Quelle sera la décision de l’Inter de relever encore la barre?

“C’est une équipe très forte, elle a trois points de retard sur la Juve. Elle doit renforcer le staff, elle l’a fait en partie en janvier. Il manque encore quelque chose à l’avant. Excellent Lukaku et Lautaro, mais si un rhume vient et l’un d’eux n’est que le jeune Esposito. Vous devez avoir 4 attaquants forts si vous voulez concourir à des niveaux élevés. La Juve a quelques changements, l’Inter ne le fait pas. Et à long terme, vous pouvez payer cette différence ” .

Quel a été ton derby cardiaque?

“Je me souviens avec plaisir des 3-2 remportés par l’AC Milan avec le but de Hateley. Il y avait beaucoup de joueurs forts à l’Inter, comme Rummenigge.”