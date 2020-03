TMW RADIO – Bellinazzo: “Les pertes de football pour Coronavirus? Difficile de faire un calcul”

Dans son discours à TMW Radio, Marco Bellinazzo, journaliste de Il Sole 24 Ore, a également évoqué ce que pourraient être les pertes du monde du football pour l’urgence du Coronavirus: “Il est difficile de faire un calcul précis, car les revenus proviennent de différentes directions. Si vous continuez avec les portes les recettes du box-office seraient fermées, ce sont des recettes qui s’élèvent à plus de 300 millions d’euros qui manqueraient dans les coffres du football. On a tendance à ne penser qu’aux très riches en football et cela ne semble pas être un problème, mais le problème existe pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du football, pas seulement pour les footballeurs. Quant à la principale source de revenus, qui sont les droits de télévision, ils devraient heureusement le rester, mais tout le reste échoue. aller à la rencontre des clubs et j’ai proposé une solution. Tout d’abord il faut dire que, vu la grande contribution que les clubs apportent aux coffres de l’Etat, il n’est pratique pour personne que les équipes échouent . Les impôts sur les paris sur le football ne dépassent que 200 millions par an, si une partie de cet argent était destinée à aider le système, ce serait une solution légitime qui n’enlèverait rien à la société car ils sont générés par le même système “.

