TMW RADIO – Berruto: “Les joueurs donnent l’exemple. Exemples Bernardeschi et Marchisio”

Mauro Berruto, ancien entraîneur de l’équipe nationale de volleyball, a parlé des problèmes actuels de TMW Radio: “Elle est endommagée dans certains cas, mais il y a aussi des exemples vertueux. Le sport et les sportifs, en particulier les icônes du monde, ne peuvent pas démontrer leurs propres leadership sur le terrain, mais ils ne doivent pas cesser de montrer leur rôle. Heureusement, il y a des joueurs intelligents, comme Bernardeschi et Marchisio, qui envoient des messages importants. Il faut rendre quelque chose en retour, c’est un devoir. Et le moins est d’utiliser sa position , votre capacité à communiquer, à diffuser le message “.

Cliquez sur le podcast pour l’interview complète.