TMW RADIO – Braglia: “Paratici déçu, la Juve regrette Marotta”

Ancien gardien de but de Gênes Simone Braglia il a parlé à TMW Radio, pendant Maracana, pour parler des problèmes actuels.

Que pensez-vous de l’affaire Criscito, à côté de la Fiorentina?

“Il y a quelque chose qui a rompu la relation de confiance entre Criscito et l’entreprise, sinon cet accord ne peut pas être expliqué, ce qui semble cependant avoir été manqué. Cependant, le club de football n’a jamais été à but lucratif, mais un véhicule de marketing pour les sociétés holding du propriétaire. Il en est ainsi. À partir de 2000, elles sont devenues des sociétés dont le propriétaire gagne. “

Et sur les rumeurs que je veux Giroud?

“Ce serait pratique pour n’importe quelle équipe. Si Lampard dit qu’il n’est pas fermé, à moins que la stratosphère ne se lève, il restera à Londres.”

Un avis sur Paratici:

“Emre Can? Je pense qu’il y a des écarts au sein de la Juventus et qu’ils peuvent jouer dans l’économie des vestiaires. Trop de gens et pas très fusionnés. La Juve a un gros trou au milieu du terrain, ce qui est un rôle crucial pour l’équilibre des équipes. Et cela affecte le reste. Je ne pense pas que la direction de Paratici soit positive et qu’elle puisse regretter Marotta. “