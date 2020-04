TMW RADIO – Branchini: “Le marché le plus long et non celui de janvier 2021. Grand business en cours”

tmwradio

Dans son interview avec TMW Radio, l’agent Giovanni Branchini il a également parlé des prochaines sessions du marché: “Vous m’avez entendu dire par le passé que la position des agents et des entraîneurs, qui traitent directement avec les athlètes, est contraire aux marchés infinis et sans fin. Cependant, étant donné la situation exceptionnelle de qui pourrait être retardée et confuse, avec un court laps de temps entre la saison qui se termine et celle qui commence, il pourrait y avoir la période de temps à cheval sur les deux compétitions. Le marché de janvier disparaîtrait alors, et ce serait une solution qui me semble Je suis sûr que la valeur des joueurs ne diminuera pas, il y aura peut-être moins d’opérations. Qui a un joueur qui vaut beaucoup sait combien c’est difficile à ce stade, mais ce n’est pas impossible. Je ne pense pas qu’un club vendra ses meilleurs morceaux, peut-être que les joueurs les plus importants seront vendus dans un an. Il y aura une grande augmentation des échanges, même dans les hauts lieux. polaire, pour le manque de liquidité. Ils peuvent également surprendre. Celui qui a le joyau, cependant, tiendra bon et attendra le bon moment. “

Cliquez sur le podcast pour l’interview complète.