TMW RADIO – Cabrini: “Les footballeurs infectés? Ce ne sont pas des super-héros”

Antonio Cabrini, ancienne footballeuse italienne, est intervenue sur TMW Radio pour parler du football féminin et au-delà.

Comment faire face à cette situation d’urgence?

«Il faut vivre l’esprit tranquille, essayer d’être calme et comprendre que nous traversons une période délicate pour tout le pays. On va essayer de s’en sortir grâce au syndicat et on va essayer d’éradiquer cette pandémie. Cela prendra beaucoup de temps. “

Vous êtes de Crémone qui vit une tragédie

«La Lombardie a été durement touchée. Bergame, Brescia et Crémone ont subi un fort impact. Il y aura encore beaucoup à faire et beaucoup à combattre. Nous vivons au jour le jour, en espérant que ce virus puisse lentement s’éloigner de notre pays “.

Gravina a mis Coverciano à la disposition de toutes les personnes ayant des problèmes de santé, est-ce ainsi que le football devrait aider?

«Le football est fondamental pour apporter une aide économique à la société, aider les personnes et les structures en difficulté, et en tant que véhicule de distraction, pour éloigner la pensée de cette épidémie. Par exemple, regarder de vieux jeux à la télévision en essayant de détourner le regard de la réalité. “

Comment le football féminin a-t-il changé depuis que vous avez formé l’équipe nationale à aujourd’hui?

«C’était un autre football parce que les équipes féminines ne faisaient pas encore partie des clubs masculins. Cela a très bien fonctionné malgré les difficultés. Aujourd’hui, il y a eu une grande révolution car les filles sont devenues de vraies footballeuses. Le football féminin est très différent du football masculin, c’est juste un autre sport. Il y a eu une étape importante, une croissance exponentielle dans le monde féminin “.

Où en sommes-nous dans la croissance du football féminin?

“Nous sommes à mi-chemin. En grande croissance, qui doit cependant être favorisée par une mentalité professionnelle et un facteur athlétique. Les joueurs qui donnent beaucoup de football à leur pays devront arriver en Italie “.

Êtes-vous surprise par l’inclusion rapide et réussie de la Juve dans le football féminin?

«Si la Juventus entre, c’est pour être un protagoniste. Au moment où la Juve a décidé d’entrer dans le football féminin, il y a environ trois ans, ils m’ont demandé quels étaient les meilleurs joueurs. J’ai répondu que ce sont eux qui ont profité de l’équipe nationale et la Juventus a acheté les deux tiers de cette formation “.

Que représente Sara Gama pour le football féminin?

“Il est certainement dans le mécanisme du football italien d’abord sur la pointe des pieds, puis s’établit et donne une image précise à l’ensemble du mouvement.”

Dybala a dit qu’en ces jours il était à court d’air et ne pouvait rien faire, ces mots vous font-ils réfléchir?

«On pense que les footballeurs sont des super-héros et cette façon de penser est complètement fausse. Dans cette épidémie, nous avons également ciblé tous les athlètes car ce sont des gens ordinaires “.

Avec quelle humeur un joueur quittera-t-il lorsqu’il recommencera à jouer?

«Cela va changer le mode de vie après cette urgence. Je ne sais pas ce qui va arriver aux footballeurs après tout. Il y aura des répercussions. Il s’agit d’un événement exceptionnel qui a impliqué le monde entier et personne ne peut prédire ce qui se passera “.

Vous attendiez-vous à ce que 40 000 personnes assistent à un match de football féminin?

“Je ne l’aurais jamais imaginé, malgré la gratuité. C’était une image télévisuelle très importante pour les médias qui continuent de snober le football féminin. Il nous manque encore beaucoup pour faire grandir le mouvement. »

Reviendrez-vous pour entraîner une équipe féminine?

«Non, je reste très attachée à ce monde et aux filles que j’ai entraînées, mais le football féminin est un sport à part entière par rapport au masculin. Je laisserai à d’autres le soin de poursuivre ce mouvement. “