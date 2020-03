TMW RADIO – Canovi: “Serie A, le gouvernement doit décider. Naples, je garderais Gattuso et Milik”

Le procureur Dario Canovi il a parlé des problèmes actuels à Maracana, dans l’après-midi de TMW Radio.

Que pensez-vous du chaos de la Serie A sur les renvois?

“Nous sommes tous d’accord pour dire que nous devons d’abord penser à la santé de chacun. Le fait est que le problème a été traité de manière ridicule, l’affaire a été traitée superficiellement. Le football italien a montré une fois de plus pourquoi il se dégrade Le gouvernement doit trancher ces questions, pas la Ligue de Serie A. Il est fou de penser à faire des portes ouvertes lundi Juve-Inter. C’est le président de la Ligue qui l’a suggéré. Il pensait que les portes fermées donnaient une mauvaise image. football italien à l’étranger. Le gouvernement doit prendre les choses en main “.

Naples: Mertens renouvelé, Milik est-il également en jeu? Et les autres?

“À mon avis, il ne veut pas perdre Milik, mais malheureusement les contrats doivent être renouvelés plus tôt, pas un an et demi après la fin. Soit vous le signez maintenant, soit vous ne le signez plus. Je le garderais, mais vous devez voir s’ils pensent aux autres. Ils ont pris Petagna, mais avec tout le respect que je vous dois, Milik est supérieur. “

Naples, renouvelle Gattuso?

“Ils risquent également de trouver des places avec des contrats plus avantageux. Milan, grâce à lui, est arrivé en Europa League. Et il n’avait pas une équipe solide comme cette année. C’est de la folie de pouvoir l’interroger.”