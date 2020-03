TMW RADIO – Cassani: “Le Giro d’Italia aussi en août. Ce serait un signal fort pour le pays”

tmwradio

Pour discuter de la façon dont le coronavirus affecte également le monde du cyclisme, TMW Radio a parlé à TMW Radio pendant Maracana Davide Cassani.

Vous avez dit que le Giro peut être aussi important que celui d’après-guerre:

“Comme en 1946, quand l’Italie à genoux a recommencé grâce au Giro. Ce serait revenir à la normale. Le Giro, le cyclisme, c’est l’histoire du sport. Il embrasse toute l’Italie et serait un signal très fort”.

Dois-je aussi rouler en août?

“Ce serait bien pour moi dans n’importe quel mois. Cela peut difficilement être organisé en juin, car nous sommes toujours en montée et nous ne savons toujours pas où se trouve le sommet. Septembre difficile est difficile parce qu’il y a la Vuelta. Même en octobre, cela pourrait être fait. Oui il pourrait partir de la Sicile et remonter, embrassant toute l’Italie, car le Giro est une fête populaire “.

Hypothèse du Grand Tour: qu’en pensez-vous?

“Matteo Trentin, l’un de nos champions, l’a lancé. C’est une suggestion, mais je pense que c’est une pure utopie. Il serait impossible de s’entendre sur les organisateurs du Giro, de la Vuelta et du Tour. Ce serait très bien, mais je ne pense pas que cela puisse être fait.” A cette occasion, je ne vois pas une Europe si unie “.

En ce moment, comment un cycliste parvient-il à s’entraîner?

“Ils s’entraînent sur les rouleaux, 2-3 heures d’entraînement par jour, simulant la course sur route. S’ils devaient recommencer en juin, dans la deuxième partie d’avril et en mai, ils devraient sortir à vélo. Mais maintenant, nous ne savons pas quand il sera possible de reprendre une vie normale” .

Et le Tour?

“Ils ont également émis l’hypothèse d’une course sans fans. Ils pensent à des courses sans public, ce qui fait partie de l’événement. Mais nous vivons une année si exceptionnelle que si c’était aussi la condition pour recommencer, il faut le faire. Même si ce ne sera pas le cas la même chose. “

Jeux olympiques reportés: comment les cyclistes l’ont-ils pris?

“J’ai parlé à tout le monde et tout le monde a salué cette solution. Même quelqu’un comme Nibali qui a plus de 30 ans. Mais il a toujours faim de victoires et quelques mois ne changent rien. C’était très compliqué d’aller à Tokyo en juillet. Les Jeux Olympiques sont c’est beau, c’est important de participer mais aussi de gagner. Et il faut y arriver avec de l’entraînement, tout de la même manière “.

Quelle idée avez-vous du monde du football maintenant?

“Il a de gros problèmes, comme tous les sports. Tout le monde regarde à la maison. Il y a des choses plus importantes maintenant, mais mettons-nous à la place des clubs et des athlètes. Tout le monde le fait, dans tous les sports. Tout le monde essaie de trouver la solution à son problème. Le football déplace des millions d’euros, vous devez donc comprendre quoi faire lorsque la vie redevient normale et que vous pouvez reprendre votre activité. “