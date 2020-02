TMW RADIO – Cusin: “Je vais vous parler de mon expérience en Iran”

Le technicien Stefano Cusin il a parlé au Stadio Aperto, diffusé par TMW Radio, pour parler de ses expériences à l’étranger.

Vous êtes maintenant en Iran à Shahr Khodro:

“J’étais allé trois fois en Ligue des Champions, j’avais entrevu quelque chose et j’étais intéressé. Un agent m’a fait la proposition et j’ai pensé que c’était la chose que je cherchais. Stramaccioni? Je ne me suis pas comparé à lui parce que je ne le connais pas et puis Parfois, il est faux de demander conseil. Chacun a sa propre idée, je voulais le découvrir par moi-même. “

La situation géopolitique vous affecte-t-elle dans le travail quotidien?

“Cela ne m’affecte pas tant que je suis en Iran. Nous avons dû affronter les préliminaires de la Ligue des champions avec deux matchs à l’extérieur parce que la Fédération asiatique considérait la situation politique comme dangereuse et cela nous conditionnait. La condition politique affecte également le sport.”

Votre nom s’était retrouvé sur plusieurs cahiers:

“On m’a demandé si j’avais peur d’aller en Iran, car il y avait eu des problèmes avec les États-Unis une semaine plus tôt. À mon avis, il y a d’autres endroits dangereux, comme la Libye, l’Irak, où il y a une guerre.”

Quel impact cela a-t-il eu avec l’Iran?

“Je voulais découvrir le pays, l’histoire y est pour quelque chose. Ce sont des peuples importants. Ce n’est pas très touristique mais tout est à découvrir. Elle ressemble beaucoup à l’Italie à bien des égards. La cuisine par exemple est très variée, riche. C’est un pays chouette”.

Comment voit-on les sportifs italiens?

“Ils aiment les Italiens, peu importe. Ils nous connaissent bien, toutes nos marques, notre championnat. Parfois, ils me surprennent. Ils nous respectent et nous considèrent comme le pays européen le plus proche d’eux.”

Quelle est la réalité du football? Il semble s’agrandir:

“C’est un pays de 90 millions d’habitants, il y a des joueurs avec une culture du travail. Et il y a des structures. Il y a une grande passion et il y a tous les ingrédients pour avoir un championnat compétitif. Il y a trois grands clubs, Le national est compétitif. Peut-être d’un point de vue tactique il y a une limite “.

La famille est-elle heureuse de voyager dans tant de pays?

“Ma femme a voulu voyager à travers l’Europe avec le cirque dès son plus jeune âge. J’ai un fils de 22 ans qui parle un anglais parfait et qui est une ressource pour lui. Voyager avec sa famille est beau, c’est un très grand soutien”.

Où aimeriez-vous aller à l’avenir?

“Je n’y pense pas beaucoup, je vis dans le présent. Quand un contact se produit, si le sentiment est positif avec les gens, alors je choisis. Par exemple, j’ai aimé l’approche de ce président.”

À quelle ligue vous attendez-vous?

“Qu’est-ce qu’ils m’ont demandé? L’objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions, même si nous n’en avons pas parlé en début de saison. Nous essayons de consolider notre position au classement et nous y sommes plutôt.”

Que reste-t-il de l’Italie?

“C’était fondamental dans mon entraînement. Je le trouve un peu triste maintenant. Je vois peu d’enthousiasme, les vieux stades. Pour moi, le football est celui des années 70-80 avec des stades pleins, des joueurs de drapeau. Ce n’est pas des affaires.”