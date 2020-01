TMW RADIO – D’Amico: “Inter, avec ce marché doit gagner immédiatement”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Federico Gaetano

L’ancien footballeur et commentateur télé Vincenzo D’Amico il a parlé des problèmes actuels à TMW Radio, pendant Maracana, du marché et au-delà.

Inter:

“Quiconque a l’argent et peut le dépenser, le dépense là-bas. L’Inter investit beaucoup, nous l’avons déjà vu avec Conte. Il a mis en place une bonne équipe et met les bons pions où Antonio pense qu’il manque quelque chose. À ce stade, la Juve doit s’engager à mort pour gagner le scudetto numéro 9 d’affilée, sinon ça s’arrête ici. Si ces joueurs arrivent, il faut gagner immédiatement, sinon c’est un échec. L’Inter n’a pas commencé à finir deuxième, mais à gagner. Antonio se plaint depuis des mois de la courte couverture. Et maintenant, nous avons pris des mesures. Conte n’est pas allé à Milan pour terminer deuxième. “

A l’arrivée possible d’Eriksen:

“Où va l’argent dépensé pour Barella? Le Danois jouera, encore moins le bleu. Il est titulaire de l’équipe nationale et pourrait faire un banc, avec un Européen à la porte. Il en va de même pour Sensi, car lui aussi est en danger”.

Sur l’affaire Spinazzola-Politano:

“Mais pourquoi Rome ne prend-elle pas Politano de toute façon, étant donné le problème avec Zaniolo? Il a un besoin, donc ce serait un bon achat.”

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

17.01 14:09 – Lega Pro, l’album Panini sera distribué dans tous les stades

17.01 13:21 – Inter-Eriksen, un essai de 13 ans avec Milan avec un résultat négatif

17.01 13:06 – Juventus, Bonucci et les messages à l’ultrà: “Je veux discuter”

17.01 12:54 – Enfants d’art. Giovanni Ayroldi, fils de Nicola, fait ses débuts en Serie A

17.01 11:51 – Juventus, Dybala le seul à marquer en quatre compétitions cette saison

17.01 11:18 – Inter, contre le maillot spécial Cagliari pour le nouvel an chinois

17.01 10:57 – Venezuela, la candidature de Di Biagio est forte: ce peut être l’entraîneur

17.01 10:00 – tmwMercato Juve, la Sampdoria se présente pour trois jeunes joueurs de Primavera

17.01 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, la Serie B recommence: Frosinone-Pordenone ce soir

17.01 04:30 – Matchs du jour: le programme du vendredi 17 janvier

17.01 00:40 – Bologne, équipe sur le terrain en vue de Vérone: thérapies pour Medel

16.01 23:40 – Sassuolo, travail séparé pour Duncan, Defrel et Marlon

16.01 23:20 – Sampdoria, toujours en entraînement individuel pour Ramirez et Depaoli

16.01 23:08 – Coupe d’Italie – Parme-Rome 0-2: le compte rendu du match

16.01 22:38 – Cagliari, en dehors de Nainggolan. Ragatzu vers le retour au groupe

16.01 22:34 – Belle amende pour les chapeaux de Noël des enfants. Le club réagit avec ironie

16.01 21:38 – La mère de Rabiot attaque la Fédération: “L’équipe nationale n’a jamais été refusée”

16.01 21:23 – tmwTosi: “Icardi professionnel sans faute. Il est parfait pour la Juventus”

16.01 20:05 – Parme, problème familial pour Sprocati: sauter Roma. Appelé Goglino

16.01 19:33 – Rosso plaisante avec Pogba: “Ce serait bien de vous voir jouer à Vicence”

16.01 18:25 – Italie des moins de 16 ans, double amical avec le Qatar: les joueurs appelés

16.01 18:22 – Gênes, les fans annoncent: “A partir de dimanche la vraie contestation”

16.01 17:51 – Parme, Karamoh sur Instagram: “Quatre semaines de plus …”

16.01 17:03 – Milan-Udinese, 50 mille spectateurs attendus dimanche à San Siro

16.01 16:41 – Pas seulement le printemps, la programmation de Sportitalia: ça part de la Coupe de France

16.01 16:06 – Espagne, accusation de harcèlement pour Theo: demande l’arrestation du mannequin

16.01 16:02 – Juve, récupération après l’Udinese aujourd’hui. Cristiano Ronaldo, toujours sinusite

16.01 15:42 – tmwradioCagni: “Des insultes? Je dis à Gasperini d’abandonner”

16.01 14:57 – tmwradioA.Paganin: “Spinazzola? L’Inter cache un autre coup”

16.01 14:27 – tmwradioBraglia: “Coupe d’Italie, respectez les valeurs des roses”

1er étage

Birkir Bjarnason à Brescia, tout est fait, mais l’annonce n’arrivera probablement pas dans la journée. Pas de problème, c’est juste … Vendredi 17. Une date que le président de la Rondinelle Massimo Cellino n’aime pas particulièrement. Bjarnason à Brescia, nous voici. Mais pour tout dire noir …