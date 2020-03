TMW RADIO – Disconcert: “Je m’attendais à quelque chose de plus de Tonali. Castrovilli est super”

tmwradio

Pour parler de la situation actuelle et des événements du monde du sport, le réalisateur Mario Sconcerti était à TMW Radio pendant Maracana. Voici quelques lignes: “Le sport est difficile à penser et à voir maintenant. Le marché m’impliquerait maintenant. Mais je me soucie vraiment de Castrovilli en ce moment.”

Pellegrini, Castrovilli et Tonali: sur qui parieriez-vous si vous étiez un grand club?

“J’aime vraiment Pellegrini, mais Castrovilli était également excellent. J’attendais quelque chose de plus de Tonali, dont les qualités de base ne sont pas discutées. Je crois que Pellegrini et Castrovilli peuvent devenir propriétaires dans de grandes équipes, Pellegrini joue déjà dans une grande équipe Je ne pense pas que Tonali commencerait comme partant dans une grande équipe maintenant. “

Cliquez sur le podcast en bas pour écouter l’interview complète de Mario Sconcerti avec TMW Radio!