TMW RADIO – Giordano: “C’est bien de pouvoir terminer le championnat, mais il faut d’abord s’entraîner”

À TMW Radio, pendant Maracana, il a parlé Bruno Giordano, ancien footballeur et entraîneur, qui a évoqué les enjeux du moment. En voici quelques extraits:

Gravina a réitéré son désir de terminer le championnat. Qu’en penses-tu?

“Ce serait bien de pouvoir terminer, mais si vous allez faire le championnat en juillet, vous devez vous donner la possibilité de vous entraîner. Voir des joueurs qui ne sont pas en très bonne condition ne serait pas agréable. J’espère que vous pourrez terminer. Sinon, puisque l’idée de les éliminatoires ont été rejetées, pensez à d’autres hypothèses. Bien sûr, c’est compliqué. Revoir le football signifie que vous revenez à la normale. Mais ne revenez pas plus tôt que prévu. “

Verrouillez les positions de la ligue. Deux dernières relégations, finale entre les deux premiers et playout entre les troisième et quatrième derniers: comment voyez-vous cette hypothèse?

“L’Inter pourrait vous dire que cela pourrait renverser la situation dans quelques mois. Comme les autres équipes. Tous les sacrifices devront être faits. Si vous devez jouer en juillet et août, vous devez le faire.”

Cliquez sur le podcast ci-dessous pour écouter l’interview complète de Bruno Giordano avec TMW Radio!