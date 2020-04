TMW RADIO – Jacobelli: “On parle peu du football féminin, il a besoin de soutien”

tmwradio

Xavier Jacobelli, directrice de Tuttosport, a pris la parole lors de l’émission All Female Soccer de TMW Radio, à commencer par l’initiative du journal de Turin d’investir également dans le football féminin: “C’est depuis septembre 2018 que Tuttosport a élargi les informations sur le football C’était aussi une bonne chance puisque nous nous sommes excités pour l’Italie l’été suivant. Nous avons réalisé que le football féminin abandonnait la situation amateur, bien que leur statut professionnel ne soit pas encore reconnu. combien le choix avait été heureux lors de la journée mémorable Juventus-Fiorentina, avec le stade plein. Maintenant, le football féminin a besoin de beaucoup d’aide: nous parlons souvent de la pointe de l’iceberg, de la Serie A et de tous les sujets connexes , mais je n’entends jamais parler de football féminin et amateur. Nous nous sentons dans une solitude heureuse, mais près de 1,5 million de membres, des milliers de clubs et matchs, qui ont besoin de beaucoup d’aide. Au Portugal, les capitaines ont versé 1 million d’euros au fonds de Lisbonne pour les amateurs. Il en va de même pour les femmes. “

Des alarmes d’une éventuelle extinction ont également été déclenchées. En Italie alors on est un peu des feux arrière …

“Je suis heureux que TMW Radio entreprenne cette campagne: les joueurs doivent être soutenus en ce moment. En Serie A, il y a eu de nombreux raids de clubs professionnels, maintenant ce serait criminel si ce processus s’arrêtait et échouait. Il est vrai que les conséquences de la des virus menacent de se faire entendre, mais en attendant Federcalcio et les ligues, en plus de l’État italien, interviennent. On ne peut pas oublier la fonction sociale du football féminin, il permet de pratiquer des sports de base. Si cette base manque, la pyramide effondrements “.

La Juventus a également le grand rêve des Champions féminines.

“Ils ont été des marches. L’arrivée de la Juve sur la scène a conduit des rivaux à resserrer leur temps pour essayer de suivre. La distance entre notre mouvement, même à la pointe, et d’autres en Europe est encore à combler. Connaître la Cependant, la ténacité des Agnelli est évidente qu’ils poursuivront cet objectif “.