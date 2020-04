TMW RADIO – Lo Monaco: “Non au tournage, la saison se termine ici. Aider la Serie C et les amateurs”

tmwradio

L’ancien PDG de Catane est actuellement conseiller fédéral Pietro Lo Monaco il a pris la parole au Stadio Aperto, diffusé par TMW Radio. Voici ses mots:

Aujourd’hui, le ministre Spadafora a déclaré qu’il poursuivrait les consultations pour promouvoir un plan économique pour le sport. Il existe un danger d’écatombe entre C et les amateurs:

“La base risque d’être coupée. De toutes les ligues, la seule qui pourrait rester debout est la Serie A. Les problèmes sont d’une extrême gravité pour tout le monde, aucun n’est exclu. Ce n’est pas le moment de penser à la reprise du championnat mais mettre un point sur le championnat actuel. Ça s’arrête là, je ne comprends pas les rencontres et les accords qui suivent. En Belgique il a été décidé de clore le championnat. Comme vous pouvez l’imaginer une reprise en mai-juin, avec un mois à donner aux joueurs, puis reprendre en septembre? Vous risquez aussi de compromettre le prochain championnat. Vous devez penser à une véritable aide aux autres catégories. La Serie A souffrira de la perte de revenus TV, mais le B, le C, les amateurs, qui sont les la base du football, ils risquent sérieusement de disparaître. Il faut mettre un point sur ce championnat, il n’y a rien d’autre à faire. Toute décision vous fera morts et blessés. Mais aujourd’hui vous devez mettre un point: arrêtez les championnats, arrêtez les émoluments. “

Pourquoi n’y a-t-il pas la même position en Serie A?

“Parce qu’il y a des problèmes économiques, comme les droits de télévision, qui valent 1100 millions d’euros et que les entreprises les ont déjà collectés. Les retirer des coffres d’un club va créer de sérieux problèmes. Mais je me demande: quel président peut prendre la responsabilité de mettre les joueurs ensemble pour s’entraîner et les gens au stade? Vous voulez clôturer les championnats à tout prix. En ce moment, le responsable est le virus. Si cela continue, mais quelle reprise!? “.

Y aura-t-il un front uni en Serie C?

“Il n’y a jamais rien eu d’unité. Il est clair qu’une attitude sérieuse et responsable veut que la priorité soit donnée à la santé. Les seules qui auraient intérêt à récupérer maintenant sont les équipes qui sont en haut du classement et celles qui sont à risque” la relégation. Ce n’est pas le moment de décider, l’organisme fédéral, qui l’a déjà fait par le passé, va le faire. Aujourd’hui, les entreprises n’ont pas de revenus de sponsoring ou de billetterie, mais il y a les coûts des joueurs. Il est impossible de reprendre maintenant. Aujourd’hui, il n’y a pas de performance. Le joueur est un employé, quand il n’y a pas de performance, je ne comprends pas pourquoi le club devrait continuer à payer le salaire. “

Dans quelle direction iriez-vous en Serie A?

“Je protégerais les joueurs et la santé. C’est quelque chose qui concerne toutes les ligues européennes. Cristalliser les classements? Il conviendrait de le faire de concert avec la FIFA, en désignant des experts en droit du sport, qui décident quoi faire.”

La formule C Series devrait-elle être révisée pour l’avenir?

“Elle s’est battue pour laisser le format avec 60 équipes inchangé. Les revenus doivent provenir non seulement de la réduction des équipes mais d’une redistribution de l’argent en général. Un nombre limité d’équipes aiderait, mais pas trop. Deux groupes de 20 équipes?” bien mais ce n’est pas facile d’y arriver. Nous avons besoin d’exonérations fiscales, portant des séries qui peuvent faire du professionnalisme, comme c’était le cas par le passé. Il existe des moyens de relancer le football, mais aujourd’hui il faut rencontrer les clubs, pour éviter les faillites “.

Cela devrait-il être l’occasion de repenser l’ensemble du système?

“J’espère vraiment. Je pense que ce ne sera plus jamais pareil, nous devrons tous penser différemment pour nous relancer.”

Demain l’assemblée demandera la suspension du championnat Lega Pro?

“Les entreprises voteront sur l’opportunité de l’apporter à la FIGC ou non. J’espère que tout le monde comprend la situation.”

S’il s’agissait d’une Serie A à 22 équipes, serait-ce la fin du monde?

“Ce sont 20 têtes différentes, il n’y a pas d’esprit corporel. Mais pourquoi alors diviser le gâteau en 18 au lieu de 22? C’est la façon de penser”.