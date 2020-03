TMW RADIO – Macalli: “Coronavirus, le monde du football doit s’unir”

Mario Macalli, ancien président de la Lega Pro s’exprime au “Stadio Aperto” sur TMW Radio pour commenter l’urgence du Coronavirus qui met le système de football italien en crise.

Comment avez-vous géré l’urgence du Coronavirus d’un point de vue sportif?

«C’est un moment particulier et difficile pour toutes les catégories. Il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné dans la planification des courses et cela a généré de la confusion. Maintenant, si le gouvernement ferme les portes à tout le monde, ce week-end, nous récupérerons les matchs suspendus le jour dernier et ceux de ce week-end se joueront probablement en mai. C’est un monde difficile à gérer car tout le monde pense à l’autoprotection, mais ici le problème est beaucoup plus large et doit être gardé à l’esprit, c’est le moment de s’unir et de ne pas se battre ».

Dans quelle mesure la présence de la Juventus-Inter a-t-elle affecté les matchs à récupérer?

“De toute évidence, cela a beaucoup influencé, vous devez avoir du respect pour toutes les équipes, mais le derby italien a un poids particulier et est l’une des causes de ce désordre organisationnel.”

Comment la Lega Calcio sort-elle de cette situation?

«Il n’a pas donné une bonne image ces jours-ci. Les opinions sont toujours respectables mais un comportement exemplaire doit toujours être maintenu. La nôtre n’a pas toujours été une ligue pacifique, il y a toujours beaucoup de controverses autour comme dans le cas de la dernière élection du président “.

Trois catégories différentes ont pris des décisions qui n’étaient pas alignées les unes avec les autres, comment expliquez-vous ces différences de décision?

«La Serie C aura mieux évalué la situation, en ce qui concerne le groupe A, qui compte de nombreuses équipes dans les zones rouges, a considéré la suspension comme la bonne car il est difficile dans la vie de tous les jours de continuer normalement. Discussion similaire pour le groupe B, tandis que le groupe C continue de jouer car dans le sud il n’y a toujours pas de véritable urgence “.

Une forme agressive, comme celle utilisée par l’Inter, peut-elle représenter un moyen de gagner plus de puissance?

“Je pense que le pouvoir au sein d’une institution, s’il est sain, ne devrait être en faveur de personne. Évidemment, il y a quelqu’un qui croit qu’il est désavantagé par rapport à un autre, ce sont des visions inappropriées des fans. Le président de l’Inter s’est trompé en disant les choses de cette façon, il est allé trop loin. Je pense qu’ils se sont sentis trompés par quelque chose, mais en tout cas nous devons essayer de rester calmes. “

La non-collaboration entre entreprises complique-t-elle la gestion des urgences?

“J’étais président d’une équipe de football et avant il y avait une relation différente. Chacun était sur sa propre position, cependant, le résultat n’était pas tout, il y avait d’autres relations en jeu. Le monde du football doit être uni, mais vraiment uni non seulement en apparence. “

Quelle voie, du point de vue des réformes, le système de football italien devrait-il viser?

“J’ai fait la dernière réforme du football italien, celle de faire de la Serie C avec 60 équipes. À mon avis, ce fut une belle réforme avec des règles claires qui ont cependant été appliquées. La Serie A est la ligue de pilotage de l’ensemble du système de football italien et doit se constituer sa propre équipe, les ligues mineures doivent se fixer des objectifs pour faire face aux difficultés économiques. La Pro League est une ligue qui doit produire de jeunes joueurs, face à cela, elle doit avoir la bonne reconnaissance. La Serie B n’a pas à imiter la Serie A car ce sont des championnats de constitution différente et il est juste de faire son propre chemin ».