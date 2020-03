TMW RADIO – Macalli: “La Juve-Inter sur le calendrier a tellement affecté le chaos”

L’ancien président de Lega Pro, Mario Macalli, il a parlé à TMW Radio en abordant également le sujet du chaos du calendrier de la Serie A, à quel point la présence du match entre la Juventus et l’Inter Milan a influencé les décisions prises au cours des dernières semaines: “Il est clair que cela a beaucoup influencé, nous devons avoir du respect pour toutes les équipes cependant le derby de l’Italie a un poids particulier et est l’une des causes de ce gâchis organisationnel “.

Cliquez sur le podcast pour l’interview complète.