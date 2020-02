TMW RADIO – Poli: “Mihajlovic parvient à transformer les jeunes qu’il forme”

L’ancien joueur et entraîneur Fabio Poli s’est entretenu avec TMW Radio pendant le Maracanà pour parler de la Lazio-Bologne. Voici quelques extraits de l’interview: “Qui est-ce que je préfère entre Mihajlovic et Inzaghi? Du point de vue du caractère, Mihajlovic est très fort. J’aurais aimé être formé par lui. Il parvient à transformer les jeunes qui passent sous ses mains. Et puis il parvient à faire bien jouer son équipe. “

Où Bologne peut-elle déranger la Lazio? “C’est une équipe qui joue en attaquant les autres. Il y a des moments et des moments, c’est vrai. S’attaquer à la Lazio est compliqué maintenant, il faudra une grande Bologne. La tranquillité d’esprit vous permet de faire de grandes choses et la Lazio devra faire attention à ce sujet ».

